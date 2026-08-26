Пострадавшему бизнесу дадут отсрочку по налогам, ФНС борется с миграцией фермеров

Обзор налоговых новостей прошедшей недели

Фото: Реальное время

Российские власти предложили меры поддержки бизнесу, который пострадал при атаках БПЛА на склады Wildberries, и самому маркетплейсу — им дадут отсрочку от уплаты налогов и приостановят проверки. За фермерами ФНС, наоборот, начала смотреть пристальнее — речь идет о тех, кто зарегистрирован в регионах с льготной ставкой, но фактически ведет деятельность в другом субъекте. А в Челнах сообщили об уменьшении налоговой задолженности и 10 миллиардерах. Подробнее — в обзоре «Реального времени».



Селлеры WB получат отсрочку по налогам

Министерство финансов сообщило о введении мер поддержки бизнеса, пострадавшего в результате атак БПЛА на логистические объекты Wildberries, и сохранения функционирования самой компании. Документы представили в правительство.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Для бизнеса и группы РВБ предлагается продлить срок уплаты НДС (кроме случаев при ввозе товаров в Россию), налога на прибыль, налога при применении УСН и АУСН, страховых взносов и авансовых платежей по указанным налогам. Речь о тех суммах, которые должны были быть оплачены в августе 2026 года — июле 2027 года. Для бизнеса срок уплаты продлят на 12 месяцев, для РВБ — до 28 июля 2027 года. После этого, начиная со следующего месяца, им дадут рассрочку от уплаты налогов в течение года равными долями.

Мера коснется тех юрлиц и ИП, сумма понесенного ущерба которых превышает 5% годового дохода.

Также для РВБ и бизнеса приостановят налоговые проверки и проверки правильности исчисления и уплаты страховых взносов, а предельные сроки направления требований об уплате задолженности и вынесения решений о взыскании задолженности продлеваются на 6 месяцев.

— Предлагаемые меры поддержки позволят снизить финансовую и административную нагрузку на пострадавших предпринимателей и обеспечить условия для восстановления их работы. Отсрочка по уплате налогов и страховых взносов, а также приостановление проверочных мероприятий дадут бизнесу возможность сосредоточить ресурсы на сохранении рабочих мест и продолжении своей деятельности, — сообщил министр финансов Антон Силуанов. В свою очередь глава Минэкономразвития Максим Решетников считает, что введенные меры обеспечат бесперебойное наполнение рынка товарами.

Россияне смогут оформить налоговый вычет за договор страхования жизни

С 1 сентября 2026 года вступает в силу приказ ФНС России от 25 мая 2026 года, который корректирует форму декларации 3-НДФЛ и порядок ее заполнения. С осени в ней можно будет отразить один из следующих налоговых вычетов по своему выбору:

на долгосрочные сбережения граждан в части страховых взносов, уплаченных ими в 2025 году по договорам добровольного страхования жизни;

социальный вычет в сумме уплаченных ими в 2025 году страховых взносов по договорам добровольного страхования жизни.

Так, в новой редакции приложения 5 «Расчет стандартных, социальных, инвестиционных налоговых вычетов, а также налоговых вычетов на долгосрочные сбережения граждан» добавлена строка 255, а в строке 021 появился новый код вида договора — 5.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Если помимо них у налогоплательщика есть основания для получения иных налоговых вычетов за 2025 год, необходимо отразить их все в одной декларации по форме 3-НДФЛ, заявили в ФНС. И напомнили, что для оформления необходимо соблюдать следующие условия:

взносы должны быть уплачены в 2025 году по договорам, заключенным в свою пользу либо в пользу членов семьи или близких родственников;

договор должен быть заключен на срок не менее пяти лет. При этом взносы по договорам, заключенным до 1 января 2025-го, относятся к социальному вычету, а по заключенным в 2025 году — по выбору налогоплательщика к социальному или вычету на долгосрочные сбережения граждан.

10 миллиардеров и рост налоговых поступлений в Челнах

По итогам первого полугодия 2026 года налоговые поступления в консолидированный бюджет с территории Набережных Челнов выросли на 7 млрд рублей, до 49 млрд рублей. Об этом сообщила начальник налоговой инспекции города Диана Сагетдинова.

Приводим самое интересное из ее доклада:

Доход 10 челнинцев в 2025 году превысил 1 миллиард рублей. Из них пятеро занимают руководящие позиции в организациях, четверо зарегистрированы как индивидуальные предприниматели, а одно физическое лицо получило доход от операций с ценными бумагами.

Из них пятеро занимают руководящие позиции в организациях, четверо зарегистрированы как индивидуальные предприниматели, а одно физическое лицо получило доход от операций с ценными бумагами. На 1 июля в налоговую инспекцию поступило более 78 тысяч деклараций по форме 3-НДФЛ. Из них 70 тысяч, или 90%, были поданы в связи с желанием получить налоговые вычеты. За этот период жителям Челнов возвращено 2 миллиарда рублей на расчетные счета.

В рамках кампании 8 тысяч плательщиков задекларировали свои доходы, на общую сумму налога к уплате более 480 миллионов рублей.

Налоговая инспекция инициировала проверки 1,7 тысячи налогоплательщиков, которые не подали отчет о полученных в 2025 году доходах в установленный срок. Им были направлены требования предоставить декларации по форме 3-НДФЛ либо разъяснения об отсутствии необходимости в декларировании своих доходов.

Трое челнинцев владеют 30, 16 и 12 квартирами соответственно.

Активно проходит обеление рынка аренды жилья: по итогам проверок собственников нескольких квартир доначислено 4,3 млн рублей налога.

Доля выездных проверок сократилась до 0,04%, а самостоятельное уточнение обязательств налогоплательщиками принесло в бюджет 258 млн рублей.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Что касается налоговой задолженности, то она снизилась на 18% и составляет 1,16 млрд рублей. Благодаря вмешательству прокуратуры за полгода в бюджеты всех уровней поступило 7 млрд рублей.

ФНС усилила контроль за «налоговой миграцией» фермеров

Налоговые органы начали доначислять единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) по полной ставке фермерам, которые зарегистрированы в регионах с льготной ставкой, но фактически ведут деятельность в другом субъекте. Об этом сообщают источники издания «Ведомости».

Реальное время / realnoevremya.ru

История пока не носит массового характера. На данный момент ФНС проверяет, где находятся земельные участки, техника, работники и склады, чтобы убедиться, что бизнес действительно ведет деятельность там, где зарегистрирован.

ЕСХН применяется для ИП и компаний, у которых не менее 70% доходов приходится на реализацию произведенной собственной сельскохозяйственной продукции. Пользователи режима освобождены от налога на прибыль организаций и НДФЛ с доходов от сельхоздеятельности.

В России на сегодняшний день в 17 регионах установлены льготы по сельскохозяйственному налогу, однако их применение ограничено определенными условиями.