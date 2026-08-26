В Казани открыли Татарстанский нефтегазохимический форум

Минниханов выразил благодарность делегациям из-за рубежа, в том числе из Белоруссии, Бахрейна, Азербайджана, Саудовской Аравии

Фото: Сергей Козлов

В Казани начался Татарстанский нефтегазохимический форум. Его открыл раис Татарстана Рустам Минниханов — он повернул символический вентиль.

Мероприятие стало одной из крупнейших отраслевых площадок страны, подчеркнул татарстанский лидер. Он заявил: для республики, где нефтегазохимический сектор — это одна из базовых отраслей экономики республики и важное направление для технологического развития, форум особенно важен.

Перед отраслью сегодня открывается ряд серьезных вызовов — нужно укреплять технологическое лидерство, наращивать потенциал собственных технологий и оборудования, оптимизировать производственные процессы, выводить на рынок продукты с повышенной добавленной стоимостью, а также системно работать над подготовкой профессиональных кадров. Эти приоритеты и формируют ключевую повестку текущего форума, сказал Минниханов.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Он выразил благодарность за интерес к событию делегациям из-за рубежа, в том числе из Белоруссии, Бахрейна, Азербайджана, Саудовской Аравии.

Раис пожелал всем участникам плодотворной работы и напомнил: главное — чтобы представленные технологии и разработки нашли применение на предприятиях, а деловые контакты переросли в новые проекты.

Напомним, Татарстанский нефтегазохимический форум — 2026 пройдет 26—28 августа. Место проведения — МВЦ «Казань Экспо». В рамках мероприятия проведут научно-технические конференции, круглые столы, дни поставщика, специализированную выставку и пленарное заседание.

Форум проведут уже в 33-й раз. В 2025-м он собрал более 10 тыс. участников из четырех стран и более 20 регионов России.

Галия Гарифуллина