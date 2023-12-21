Тарифы на водоснабжение и отведение в Казани поднимутся с июля 2024 года

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

С 1 июля 2024 года услуги казанского МУП «Водоканал» за водоснабжение и водоотведение подорожают на 2,05 и 5,64 рубля за куб. м. соответственно. Новые тарифы на 2024—2028 годы утвердил председатель Госкомитета Татарстана по тарифам Александр Груничев.

Тариф на питьевую воду для населения вырастет с 27,36 рубля до 29,41 рубля за куб. м. К 2026 году цена составит 34,43 рубля, а уже к 2028 году упадет до 31,43 рубля. Для иных потребителей цена будет дешевле.

скриншот realnoevremya.ru из pravo.tatarstan.ru

Ранее в Татарстане утвердили тарифы на газ. Согласно документу, до 1 июля 2024 года цена на газ для населения будет составлять 6,78 рубля за кубометр. Затем она вырастет на 69 копеек и составит 7,47 рубля за куб. метр.



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Айрат Назипов