«Если ничего не делать, к 2030 году нефтяникам придется удвоить ввод скважин»
На ТНФ-2026 эксперты Минэнерго РФ объяснили, зачем внедрять систему портфельного управления запасами
Для сохранения уровня добычи нефти в России нефтяникам придется сосредоточиться на трудноизвлекаемых запасах и выйти в Арктику, иначе придется удвоить ввод новых скважин, но для этого нет мощностей. Об этом в ходе пленарного заседания Татарстанского нефтегазохимического форума сообщила гендиректор Аналитического центра ТЭК при Минэнерго РФ Дарья Козлова. К 2050 году планируется выйти на ежегодную добычу нефти в 540 млн тонн. Правда, месторождения сильно различаются по экономической эффективности. Для сглаживания расхождений предлагается внедрить государственную систему портфельного управления запасами, где в приоритете окажутся наиболее рентабельные участки добычи. При этом главу «Татнефти» Наиля Маганова задела низкая глубина нефтепереработки — 72%: «Коллеги, это не выглядит как серьезный ориентир».
Минэнерго определит, как государство станет распоряжаться запасами нефти
Во время пленарного заседания ТНФ-2026 Минэнерго РФ презентовало концепцию создания государственной системы портфельного управления запасами. Пока это не утвержденное решение, а рабочая концепция. Поэтому аналитики с нефтяниками обсуждают, как выстроить инструмент для эффективного управления ресурсами. Речь идет о внедрении портфельного подхода в управлении запасами.
— В России практически исчерпан фонд подготовленных месторождений, что вынуждает компании осваивать труднодоступные регионы. Это делает нашу ресурсную базу одной из крупнейших, но одновременно и одной из самых сложных в мире. В связи с этим Минэнерго совместно с отраслевыми экспертами предложило внедрить государственную систему портфельного управления запасами, — сообщила гендиректор Аналитического центра ТЭК при Минэнерго РФ Дарья Козлова.
Минэнерго планирует систематизировать все имеющиеся ресурсы: оценить степень их изученности, объемы и технологическую готовность. На основе этих данных будет выведен интегральный показатель экономической эффективности разработки. Это даст возможность государству видеть картину в целом: оценивать, какие запасы есть, какие нужны, как их распределять между компаниями или проектами, чтобы обеспечить стабильную добычу, не создавая избыточных или, наоборот, дефицитных резервов. Цель — достичь ежегодной добычи нефти в 540 млн тонн, но при этом сбалансировать интересы государства и бизнеса.
Сейчас учет и распределение запасов (нефти, газа, других полезных ископаемых) ведется разрозненно: у каждого ведомства или компании своя система, нет единой базы и сквозного контроля.
За последние 15 лет был достигнут значительный прогресс в наращивании объемов нефтедобычи. Это стало возможным благодаря активной разработке трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) и эффективным мерам государственной налоговой поддержки, сообщила Дарья Козлова.
Однако отрасль подошла к стратегическому рубежу: сохранить прежние темпы добычи нефти невозможно без качественной трансформации подходов к освоению запасов. Во-первых, доля ТРИЗ в добыче нефти выросла с 20% в 2010 году до 63% в 2025 году. Суточный дебит скважин уменьшился с 43 до 29 тонн. При этом бурить нужно в 1,5 раза больше. На этом фоне растет количество новых скважин — в этом году ввели 7,3 тысячи новых скважин, тогда как раньше было 5,8 тысячи скважин. Понятно, что рентабельность добычи снижается, а нефтяники требуют больше налоговых послаблений.
По словам Козловой, для того чтобы сохранить уровень добычи после 2035 года, потребуется внедрение принципиально новых технологических решений, которых на текущий момент не существует. Это потребует перехода к освоению трудноизвлекаемых запасов в Арктике и глубоких горизонтов на действующих месторождениях. На данный момент ведомство сформировало портфель проектов, работа над которыми уже ведется. «Рассчитываю, что по завершении этой работы руководство представит результаты, возможно, уже в следующем году. Ключевая цель наших усилий — гарантированное обеспечение текущих и перспективных потребностей отрасли», — подчеркнула спикер.
— Если ничего не делать, то уже к 2030 году нефтяникам придется удвоить ввод новых скважин, что технически нереализуемо. У нас нет соответствующих мощностей, поэтому ключевой задачей становится масштабная оптимизация подходов к разработке запасов, — указала она.
При этом представитель Минэнерго заметила, что нефтегазовые компании вкладывают самые большие инвестиции. В прошлом году инвестиции составили 3,5 трлн рублей — ни одна другая отрасль не вкладывает столько средств. Сопоставимые объемы инвестиций вкладывает только государство в инфраструктуру, сообщила Козлова.
К 2030 году завершится модернизация НПЗ
В ближайшие 5—7 лет ВИНК (вертикально интегрированные нефтяные компании) должны завершить цикл модернизации НПЗ, начатый еще в 2012 году. Это позволит увеличить глубину переработки до 72%. Однако долгосрочные цели еще амбициознее. Несмотря на то что наши НПЗ уже сейчас соответствуют мировому уровню, потенциал для развития сохраняется. Здесь выделяют три ключевых направления:
- Углубление нефтепереработки. Прогнозы спроса на внутреннем рынке, сделанные 10 лет назад, оказались консервативными. Сегодня наблюдаются опережающие темпы роста потребления, поэтому стратегически важно оценить, достаточно ли мощностей для обеспечения внутреннего рынка в будущем.
- Интеграция нефтепереработки и нефтехимии. Существует значительный объем сырья, который используется не в полной мере. При этом внутренний спрос на нефтехимическую продукцию (включая полимеры) стабильно растет. Задача — найти точки роста, где мощности заводов могут быть переориентированы на удовлетворение этого спроса.
- Развитие транспортной инфраструктуры. Это критически важный и сложный вопрос. Необходимо оптимизировать логистику, особенно в Центральном регионе. Речь идет о повышении эффективности поставок топлива, пересмотре баланса между трубопроводным и железнодорожным транспортом, а также развитии систем хранения для сокращения издержек.
Как и в сегменте добычи, в переработке стоит задача консолидации заказов, подвела итоги спикер. Необходимо четкое понимание потребностей нефтеперерабатывающих заводов, чтобы обеспечить их планомерную модернизацию и технологическую независимость.
В республике, похоже, не в восторге от регуляторных преобразований. Гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов попросил вернуть на экран шестой слайд, где описывались задачи в области нефтепереработки.
— Если мы говорим о развитии страны, то предложенные цели кажутся мне недостаточно амбициозными. Например, на шестом слайде указан показатель переработки (выход светлых нефтепродуктов) к 2035 году на уровне 72%. Коллеги, это не выглядит как серьезный ориентир, учитывая, что в некоторых регионах мы уже достигаем 90%. Почему мы не масштабируем существующие успешные решения, а ставим цели ниже текущих результатов? — поинтересовался он.
Кроме того, в предложенной стратегии развития Наиль Маганов не увидел фокуса на синергии традиционных методов и биоэкономики. «Мы в своей компании активно используем биологические методы, которые позволяют снять многие технологические ограничения. Стратегия станет по-настоящему амбициозной и мотивирующей только тогда, когда она будет опираться на инновации и отвечать на реальные вызовы, стоящие перед страной», — заявил он.
До этого раис Татарстана Рустам Минниханов сообщил о результатах нефтедобычи.
В 2025 году в республике добыто 34 млн 450 тыс. тонн нефти, на двух крупных объектах переработано 23 млн 220 тыс. нефти. Глубина переработки составляет свыше 99%. «Татарстан — крупный производитель по полиэтилену — республика занимает 26% всего российского рынка. По синтетическим каучукам — 44%. По грузовым шинам — 60%. А карбонат в России производится только в нашей республике», — рассказал Рустам Минниханов.
— В прошлом году предприятиями нефтегазохимического комплекса РТ произведено продукции на 2 трлн 870 млрд рублей. А весь объем произведенной продукции — 6 трлн 35 млрд. Так, нефтегазохимический комплекс составляет практически половину произведенной у нас продукции, — заметил раис Татарстана.
Казахстан планирует построить четыре НПЗ
Казахстан планирует до конца года принять решение о строительстве четвертого НПЗ мощностью 10 млн тонн, сообщил председатель нефтегазового совета Казахстана Асылбек Джакиев. По его словам, это позволит стране расширить экспорт и обеспечить растущий спрос в Центральной Азии, население которой к 2030 году может вырасти до 100 млн человек.
До настоящего времени Казахстан покрывал внутренний дефицит ГСМ за счет импорта из России, особенно в периоды посевных работ. Строительство нового НПЗ мощностью 10 млн тонн в год позволит не только полностью закрыть внутренние потребности, но и наладить экспорт в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан, где также ожидается рост спроса. Решение о строительстве будет принято до конца текущего года. Власти рассчитывают на поддержку татарстанских нефтяников.
Несмотря на то что Казахстан входит в топ-10 стран по добыче нефти, объемы переработки остаются невысокими — около 13—14 млн тонн в год. Для сравнения: один Орский НПЗ в России перерабатывает почти столько же, сколько вся нефтеперерабатывающая отрасль Казахстана. К 2030 году страна планирует увеличить добычу до 100 млн тонн. Однако темпы роста остаются сдержанными: снижение объемов прокачки нефти через КТК на 3—4 млн тонн напрямую ограничивает возможности добычи, так как отсутствие экспортных маршрутов делает наращивание производства нерентабельным. Хотя Казахстан входит в десятку мировых лидеров по добыче нефти, планы по увеличению добычи до 100 млн тонн к 2030 году сталкиваются с трудностями. Основным сдерживающим фактором стало сокращение экспорта через КТК на 3—4 млн тонн: без гарантированных каналов сбыта наращивание добычи становится нецелесообразным.
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