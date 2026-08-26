«Если ничего не делать, к 2030 году нефтяникам придется удвоить ввод скважин»

На ТНФ-2026 эксперты Минэнерго РФ объяснили, зачем внедрять систему портфельного управления запасами

Фото: Сергей Козлов

Для сохранения уровня добычи нефти в России нефтяникам придется сосредоточиться на трудноизвлекаемых запасах и выйти в Арктику, иначе придется удвоить ввод новых скважин, но для этого нет мощностей. Об этом в ходе пленарного заседания Татарстанского нефтегазохимического форума сообщила гендиректор Аналитического центра ТЭК при Минэнерго РФ Дарья Козлова. К 2050 году планируется выйти на ежегодную добычу нефти в 540 млн тонн. Правда, месторождения сильно различаются по экономической эффективности. Для сглаживания расхождений предлагается внедрить государственную систему портфельного управления запасами, где в приоритете окажутся наиболее рентабельные участки добычи. При этом главу «Татнефти» Наиля Маганова задела низкая глубина нефтепереработки — 72%: «Коллеги, это не выглядит как серьезный ориентир».



Минэнерго определит, как государство станет распоряжаться запасами нефти

Во время пленарного заседания ТНФ-2026 Минэнерго РФ презентовало концепцию создания государственной системы портфельного управления запасами. Пока это не утвержденное решение, а рабочая концепция. Поэтому аналитики с нефтяниками обсуждают, как выстроить инструмент для эффективного управления ресурсами. Речь идет о внедрении портфельного подхода в управлении запасами.

— В России практически исчерпан фонд подготовленных месторождений, что вынуждает компании осваивать труднодоступные регионы. Это делает нашу ресурсную базу одной из крупнейших, но одновременно и одной из самых сложных в мире. В связи с этим Минэнерго совместно с отраслевыми экспертами предложило внедрить государственную систему портфельного управления запасами, — сообщила гендиректор Аналитического центра ТЭК при Минэнерго РФ Дарья Козлова.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Минэнерго планирует систематизировать все имеющиеся ресурсы: оценить степень их изученности, объемы и технологическую готовность. На основе этих данных будет выведен интегральный показатель экономической эффективности разработки. Это даст возможность государству видеть картину в целом: оценивать, какие запасы есть, какие нужны, как их распределять между компаниями или проектами, чтобы обеспечить стабильную добычу, не создавая избыточных или, наоборот, дефицитных резервов. Цель — достичь ежегодной добычи нефти в 540 млн тонн, но при этом сбалансировать интересы государства и бизнеса.

Сейчас учет и распределение запасов (нефти, газа, других полезных ископаемых) ведется разрозненно: у каждого ведомства или компании своя система, нет единой базы и сквозного контроля.

За последние 15 лет был достигнут значительный прогресс в наращивании объемов нефтедобычи. Это стало возможным благодаря активной разработке трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) и эффективным мерам государственной налоговой поддержки, сообщила Дарья Козлова.

Однако отрасль подошла к стратегическому рубежу: сохранить прежние темпы добычи нефти невозможно без качественной трансформации подходов к освоению запасов. Во-первых, доля ТРИЗ в добыче нефти выросла с 20% в 2010 году до 63% в 2025 году. Суточный дебит скважин уменьшился с 43 до 29 тонн. При этом бурить нужно в 1,5 раза больше. На этом фоне растет количество новых скважин — в этом году ввели 7,3 тысячи новых скважин, тогда как раньше было 5,8 тысячи скважин. Понятно, что рентабельность добычи снижается, а нефтяники требуют больше налоговых послаблений.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

По словам Козловой, для того чтобы сохранить уровень добычи после 2035 года, потребуется внедрение принципиально новых технологических решений, которых на текущий момент не существует. Это потребует перехода к освоению трудноизвлекаемых запасов в Арктике и глубоких горизонтов на действующих месторождениях. На данный момент ведомство сформировало портфель проектов, работа над которыми уже ведется. «Рассчитываю, что по завершении этой работы руководство представит результаты, возможно, уже в следующем году. Ключевая цель наших усилий — гарантированное обеспечение текущих и перспективных потребностей отрасли», — подчеркнула спикер.

— Если ничего не делать, то уже к 2030 году нефтяникам придется удвоить ввод новых скважин, что технически нереализуемо. У нас нет соответствующих мощностей, поэтому ключевой задачей становится масштабная оптимизация подходов к разработке запасов, — указала она.

При этом представитель Минэнерго заметила, что нефтегазовые компании вкладывают самые большие инвестиции. В прошлом году инвестиции составили 3,5 трлн рублей — ни одна другая отрасль не вкладывает столько средств. Сопоставимые объемы инвестиций вкладывает только государство в инфраструктуру, сообщила Козлова.

К 2030 году завершится модернизация НПЗ

В ближайшие 5—7 лет ВИНК (вертикально интегрированные нефтяные компании) должны завершить цикл модернизации НПЗ, начатый еще в 2012 году. Это позволит увеличить глубину переработки до 72%. Однако долгосрочные цели еще амбициознее. Несмотря на то что наши НПЗ уже сейчас соответствуют мировому уровню, потенциал для развития сохраняется. Здесь выделяют три ключевых направления:

Углубление нефтепереработки. Прогнозы спроса на внутреннем рынке, сделанные 10 лет назад, оказались консервативными. Сегодня наблюдаются опережающие темпы роста потребления, поэтому стратегически важно оценить, достаточно ли мощностей для обеспечения внутреннего рынка в будущем. Интеграция нефтепереработки и нефтехимии. Существует значительный объем сырья, который используется не в полной мере. При этом внутренний спрос на нефтехимическую продукцию (включая полимеры) стабильно растет. Задача — найти точки роста, где мощности заводов могут быть переориентированы на удовлетворение этого спроса. Развитие транспортной инфраструктуры. Это критически важный и сложный вопрос. Необходимо оптимизировать логистику, особенно в Центральном регионе. Речь идет о повышении эффективности поставок топлива, пересмотре баланса между трубопроводным и железнодорожным транспортом, а также развитии систем хранения для сокращения издержек.

Как и в сегменте добычи, в переработке стоит задача консолидации заказов, подвела итоги спикер. Необходимо четкое понимание потребностей нефтеперерабатывающих заводов, чтобы обеспечить их планомерную модернизацию и технологическую независимость.

В республике, похоже, не в восторге от регуляторных преобразований. Гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов попросил вернуть на экран шестой слайд, где описывались задачи в области нефтепереработки.

— Если мы говорим о развитии страны, то предложенные цели кажутся мне недостаточно амбициозными. Например, на шестом слайде указан показатель переработки (выход светлых нефтепродуктов) к 2035 году на уровне 72%. Коллеги, это не выглядит как серьезный ориентир, учитывая, что в некоторых регионах мы уже достигаем 90%. Почему мы не масштабируем существующие успешные решения, а ставим цели ниже текущих результатов? — поинтересовался он.

Кроме того, в предложенной стратегии развития Наиль Маганов не увидел фокуса на синергии традиционных методов и биоэкономики. «Мы в своей компании активно используем биологические методы, которые позволяют снять многие технологические ограничения. Стратегия станет по-настоящему амбициозной и мотивирующей только тогда, когда она будет опираться на инновации и отвечать на реальные вызовы, стоящие перед страной», — заявил он.

До этого раис Татарстана Рустам Минниханов сообщил о результатах нефтедобычи.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

В 2025 году в республике добыто 34 млн 450 тыс. тонн нефти, на двух крупных объектах переработано 23 млн 220 тыс. нефти. Глубина переработки составляет свыше 99%. «Татарстан — крупный производитель по полиэтилену — республика занимает 26% всего российского рынка. По синтетическим каучукам — 44%. По грузовым шинам — 60%. А карбонат в России производится только в нашей республике», — рассказал Рустам Минниханов.

— В прошлом году предприятиями нефтегазохимического комплекса РТ произведено продукции на 2 трлн 870 млрд рублей. А весь объем произведенной продукции — 6 трлн 35 млрд. Так, нефтегазохимический комплекс составляет практически половину произведенной у нас продукции, — заметил раис Татарстана.

Казахстан планирует построить четыре НПЗ

Казахстан планирует до конца года принять решение о строительстве четвертого НПЗ мощностью 10 млн тонн, сообщил председатель нефтегазового совета Казахстана Асылбек Джакиев. По его словам, это позволит стране расширить экспорт и обеспечить растущий спрос в Центральной Азии, население которой к 2030 году может вырасти до 100 млн человек.

До настоящего времени Казахстан покрывал внутренний дефицит ГСМ за счет импорта из России, особенно в периоды посевных работ. Строительство нового НПЗ мощностью 10 млн тонн в год позволит не только полностью закрыть внутренние потребности, но и наладить экспорт в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан, где также ожидается рост спроса. Решение о строительстве будет принято до конца текущего года. Власти рассчитывают на поддержку татарстанских нефтяников.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Несмотря на то что Казахстан входит в топ-10 стран по добыче нефти, объемы переработки остаются невысокими — около 13—14 млн тонн в год. Для сравнения: один Орский НПЗ в России перерабатывает почти столько же, сколько вся нефтеперерабатывающая отрасль Казахстана. К 2030 году страна планирует увеличить добычу до 100 млн тонн. Однако темпы роста остаются сдержанными: снижение объемов прокачки нефти через КТК на 3—4 млн тонн напрямую ограничивает возможности добычи, так как отсутствие экспортных маршрутов делает наращивание производства нерентабельным. Хотя Казахстан входит в десятку мировых лидеров по добыче нефти, планы по увеличению добычи до 100 млн тонн к 2030 году сталкиваются с трудностями. Основным сдерживающим фактором стало сокращение экспорта через КТК на 3—4 млн тонн: без гарантированных каналов сбыта наращивание добычи становится нецелесообразным.

