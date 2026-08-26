Центр фигурного катания Алины Загитовой построен в Казани

Строительство велось с лета 2025 года

Фото: Динар Фатыхов

В Казани завершилось строительство Центра фигурного катания Алины Загитовой. 26 августа Госстройнадзор Татарстана выдал заключение о соответствии объекта проектной документации.

— Центр сможет принимать до 120 спортсменов в день. Строительство велось с лета 2025 года на пересечении улиц Портовой и Девятаева при поддержке правительства Татарстана, — сообщает Госстройнадзор РТ.

На ледовой арене размером 60 на 30 метров смогут тренироваться и выступать спортсмены. Для зрителей предусмотрено 252 места. Также в здании оборудованы раздевалки с душевыми, тренерские комнаты, медицинский кабинет и буфет. Фасад выполнен в дизайне, напоминающем следы от коньков на льду.

Проект реализован Республиканской спортивной школой олимпийского резерва «Динамо» совместно с Главным инвестиционно-строительным управлением РТ и «Татинвестгражданпроектом».

Ранее сообщалось, что на строительство школы из бюджета Татарстана выделят еще 35 млн рублей.

Вадим Вахрушев