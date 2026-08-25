В Казани на молодежном саммите обсудят медиа и устойчивость к выгоранию
Мероприятия пройдут в рамках V Казанского глобального молодежного саммита
В рамках V Казанского глобального молодежного саммита 28 и 29 августа в Центре уникального мастерства пройдут две открытые сессии, посвященные стратегическим коммуникациям и человеческому капиталу.
«Медиа, доверие и человеческий капитал: стратегические коммуникации в эпоху глобальных изменений»
На сессии будут говорить о том, как медиа формируют общественное доверие, влияют на образовательные процессы и укрепляют международное сотрудничество. Предварительная регистрация доступна по ссылке.
Участниками дискуссии станут:
- Мохаммед бин Абдул Раббу Аль-Ями, генеральный директор Союза информационных агентств ОИС, из Саудовской Аравии;
- Ахмед Эль-Гамаль, предприниматель, основатель финансовой медиаплатформы Money Secrets (800 тысяч+ подписчиков), из ОАЭ;
- Лилия Галимова, руководитель пресс-службы раиса РТ;
- Данил Губайдуллин, главный редактор Enter;
- Диана Мурзина, бренд-директор Иннополиса.
Модерировать встречу будет Диляра Галеева, заместитель председателя «Движения первых» в Татарстане.
Где: Казань, галерея ЦУМ.
Когда: 28 августа, 17:00.
«Как оставаться конкурентным и не выгорать: разговор, за которым стоит наука о человеке»
Спикеры обсудят вопросы сохранения мотивации, формирования навыков будущего и внутренней устойчивости в условиях постоянных изменений. Необходима предварительная регистрация по ссылке.
Участие в обсуждении примут:
- Евгения Аверьянова, предприниматель, инфлюенсер;
- Рубле Наги, основатель более 800 учебных центров, художница, лауреат Международной премии «Лучший учитель — 2026» (Индия);
- Сергей Подковальников, популяризатор науки, директор Центра дополнительного образования, преподаватель биологии, анатомии и физиологии человека, педагог-психолог, лектор Российского общества «Знание».
Модератор: Василий Халеский, преподаватель и аспирант геологического факультета МГУ, популяризатор науки, инфлюенсер.
Где: Казань, галерея ЦУМ.
Когда: 29 августа, 14:00.
V Казанский глобальный молодежный саммит пройдет с 26 по 30 августа. Он объединит около 250 участников из 40 стран. Главной темой форума станет «Образование в эпоху глобальных изменений: кадры для устойчивого развития».
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