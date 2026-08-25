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В Казани на молодежном саммите обсудят медиа и устойчивость к выгоранию

18:50, 25.08.2026

Мероприятия пройдут в рамках V Казанского глобального молодежного саммита

В Казани на молодежном саммите обсудят медиа и устойчивость к выгоранию
Фото: Динар Фатыхов

В рамках V Казанского глобального молодежного саммита 28 и 29 августа в Центре уникального мастерства пройдут две открытые сессии, посвященные стратегическим коммуникациям и человеческому капиталу.

«Медиа, доверие и человеческий капитал: стратегические коммуникации в эпоху глобальных изменений»

На сессии будут говорить о том, как медиа формируют общественное доверие, влияют на образовательные процессы и укрепляют международное сотрудничество. Предварительная регистрация доступна по ссылке.

Участниками дискуссии станут:

  • Мохаммед бин Абдул Раббу Аль-Ями, генеральный директор Союза информационных агентств ОИС, из Саудовской Аравии;
  • Ахмед Эль-Гамаль, предприниматель, основатель финансовой медиаплатформы Money Secrets (800 тысяч+ подписчиков), из ОАЭ;
  • Лилия Галимова, руководитель пресс-службы раиса РТ;
  • Данил Губайдуллин, главный редактор Enter;
  • Диана Мурзина, бренд-директор Иннополиса.

Модерировать встречу будет Диляра Галеева, заместитель председателя «Движения первых» в Татарстане.

Где: Казань, галерея ЦУМ.

Когда: 28 августа, 17:00.

«Как оставаться конкурентным и не выгорать: разговор, за которым стоит наука о человеке»

Спикеры обсудят вопросы сохранения мотивации, формирования навыков будущего и внутренней устойчивости в условиях постоянных изменений. Необходима предварительная регистрация по ссылке.

Участие в обсуждении примут:

  • Евгения Аверьянова, предприниматель, инфлюенсер;
  • Рубле Наги, основатель более 800 учебных центров, художница, лауреат Международной премии «Лучший учитель — 2026» (Индия);
  • Сергей Подковальников, популяризатор науки, директор Центра дополнительного образования, преподаватель биологии, анатомии и физиологии человека, педагог-психолог, лектор Российского общества «Знание».

Модератор: Василий Халеский, преподаватель и аспирант геологического факультета МГУ, популяризатор науки, инфлюенсер.

Где: Казань, галерея ЦУМ.

Когда: 29 августа, 14:00.

V Казанский глобальный молодежный саммит пройдет с 26 по 30 августа. Он объединит около 250 участников из 40 стран. Главной темой форума станет «Образование в эпоху глобальных изменений: кадры для устойчивого развития».

Алсу Сабирзанова

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