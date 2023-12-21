Подземный переход у парка Горького в Казани останется закрытым до лета

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

В Казани планируется отремонтировать вход в подземный переход у Центрального парка культуры и отдыха имени Горького на противоположной общественному пространству стороне улицы. В связи с этим он будет закрыт до лета 2024 года.

— Открываться переход пока не будет. Дело в том, что мы продолжим его преображение и полностью отремонтируем вместе с входной группой на противоположной стороне. Так получится комплексный, законченный объект, — заявили в Комитете внешнего благоустройства Казани.

В планах — обследование объекта. После этого стартуют подготовительные работы.

Наземный пешеходный переход у парка Горького, организованный после закрытия подземного, продолжит работать. Светофор там, напомним, поставили летом после жалоб граждан. После того как подземный переход в начале июля закрыли, а остановку общественного транспорта «ЦПКиО им. Горького» со стороны парка перенесли на 300 метров по ходу дорожного движения, проложив до ул. Карла Маркса, 69 тротуар, горожанам предложили переходить улицу Николая Ершова на ее перекрестке с улицей Зинина или с улицей Горького. Это вызвало недовольство казанцев.

Изначально подземный пешеходный переход у парка Горького закрывали на три месяца из-за обновления входной группы общественного пространства, в том числе остановочного павильона с его стороны. Эти работы уже завершились.



realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

На обновление входной группы Центрального парка культуры и отдыха им. Горького направили 331,4 млн рублей. Дороже в Казани в этом году обошелся только велопешеходный маршрут вдоль Кремлевской дамбы, захватывающий находящийся возле нее полуостров, — 337,9 млн рублей.



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Татьяна Демина