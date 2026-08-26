Бар «Пять зеленых бутылок» в Казани закрыли на 30 суток

Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Татарстану

Бар «Пять зеленых бутылок» на ул. Профсоюзной в Казани закрыли на 30 суток — такое решение принял суд. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Татарстану.



Вчера бар опечатали. На документе, размещенном при входе, стояла подпись заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любови Авдониной.

Заведение открылось летом 2025 года и стало третьей точкой сети 5 Green Bottles в Казани.

Галия Гарифуллина