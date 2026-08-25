Гостиницу одного из богатейших купцов Бугульмы продают за 1 рубль

Объект построен в стиле эклектики с элементами классицизма в конце XIX века

Фото: предоставлено пресс-службой Комитета РТ по охране ОКН

Гостиницу одного из богатейших купцов Бугульмы Тимофея Афанасьева выставили на продажу за 1 рубль, следует с сайта торгов.

Объект представляет из себя двухэтажный кирпичный особняк общей площадью 893,9 кв. м. Он построен в стиле эклектики с элементами классицизма в конце XIX века. Фасад отличается богатым кирпичным декором: второй этаж украшен арочными окнами с пилястрами и рельефными наличниками, а углы здания акцентированы рустом. Особую выразительность дому придает кованый балкон в центральной части фасада.

предоставлено пресс-службой Комитета РТ по охране ОКН

— Под гостиницу купцом Афанасьевым был отдан второй этаж, а на первом — долгое время функционировал Бугульминский общественный банк, а также торговые лавки. После национализации особняк стал одним из административных зданий Бугульмы, — сообщили в комитете Татарстана по ОКН.



Никита Егоров