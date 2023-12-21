ХАМАС отказалось от очередного временного перемирия с Израилем

Фото: realnoevremya.ru/Илина Хакимова (архив)

Палестинское движение ХАМАС отказалось от предложения Израиля прекратить огонь сроком на одну неделю в обмен на освобождение заложников. Об этом сообщает The Wall Street Journal с ссылкой на источника среди представителей Египта.

Уточняется, что лидер ХАМАС Исмаил Хания «якобы сказал, что он был там, чтобы добиться полного прекращения огня и увеличения гуманитарной помощи» в качестве условия для начала каких бы то ни было переговоров (цитата по «Интерфаксe»).

Помимо этого, как сообщается, лидер движения потребовал освободить всех палестинских заключенных в обмен на 100 заложников.

По словам одного из палестинских чиновников, «позиция ХАМАС остается неизменной: у них нет желания создавать гуманитарные паузы, ХАМАС хочет полного прекращения израильской войны в Газе».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Израиль якобы сообщил Катару о готовности к недельному прекращению боевых действий при условии, что ХАМАС освободит 40 заложников. Вопрос о новой сделке Израиля с палестинским движением обсуждался и ранее на переговорах между главой израильской разведслужбы «Моссад» Дэвидом Барни и премьер-министром Катара шейхом Мохаммед бин Абдулрахмана Аль-Тани.



В ХАМАС, в свою очередь, заявили, что движение не согласится на какую-либо сделку, касающуюся освобождения заложников, «пока агрессия против нашего народа не прекратится раз и навсегда».



В конце прошлой недели начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви взял на себя ответственность за убийство силами ЦАХАЛ трех заложников.

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Илина Хакимова