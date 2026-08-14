«Возможность вернуть потребителей»: зачем «Челны-Хлеб» строит «заморозку»

Хлебопеки на конференции в Казани оценили идею и пожаловались на диетологов

«Почти 35% респондентов в возрасте 23—35 лет считают хлеб высококалорийным и нездоровым продуктом. В результате они либо полностью отказываются от него, либо сокращают потребление. Но без хлеба полноценное питание невозможно», — сокрушались представители хлебной отрасли на международной конференции в Казани. Объемы потребления хлеба и хлебобулочных изделий в стране выровнялись после 10 лет спада, заявила глава ФГАНУ НИИ хлебопекарной промышленности Марина Костюченко. Впрочем, ровная динамика может смениться хаосом. Из-за остановки экспорта зерна через южные порты хлебопекарная мука в августе начала резко дешеветь, но розничная цена на полках пока не меняется. При этом татарстанские производители, похоже, готовятся к повышению и ведут переговоры об увеличении субсидий на выпуск социальных сортов на 2027 год. А «Челны-Хлеб» хочет построить завод «замороженного» хлеба. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Нет худа без добра — подешевела мука»

— Индустриальное производство хлеба — это то, что кормит основную массу населения, и частные пекарни никогда не смогут их заместить, как бы много их ни было, — заявила в разговоре с «Реальным временем» глава ФГАНУ НИИ хлебопекарной промышленности Марина Костюченко перед началом международной конференции, собравшейся сегодня во Дворце земледельцев.

Приверженцы промышленного изготовления хлеба из России и Белоруссии по собственной инициативе побывали накануне на БКК «Челны-Хлеб и казанском «Булочно-кондитерском комбинате» «Ак Барс Холдинга», готовящемся к очередной модернизации. Так что к запланированной конференции приехали с большим багажом «проблемных вопросов».

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Изначально в программе конференции был заявлен министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров, ожидалось участие представителей трех татарстанских заводов, но в итоге их «заместил» председатель правления Союза производителей хлеба РТ Ильдар Никифоров.

Сейчас хлебопекарная промышленность относится к стратегическим отраслям агропромышленного комплекса, однако сами хлебозаводы не имеют самостоятельного юридического статуса «предприятий АПК», что позволяло бы им рассчитывать на специальные меры поддержки.

А это было бы не лишним, так как ситуация на рынке зерна меняется быстро и становится непредсказуемой. Из-за атаки БПЛА на порты Новороссийска в Черном море и в устье Дона парализован экспорт зерновых. «Обстановка сейчас тревожная. Цены на зерно и муку пошли вниз. Почему? Все дело в блокировке портов Черного моря. После недавних событий в Новороссийске экспорт практически остановился: сначала перекрыли пути по Дону, теперь — через морские терминалы Новороссийска. Отсутствие экспорта влечет за собой и проблемы с импортом: многие ингредиенты для пищевой промышленности доставлялись именно морем. Как следствие, мы уже наблюдаем снижение качества сырья и начинок», — рассказал председатель правления Национального союза хлебопечения Сергей Щедрин.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

— Но нет худа без добра — подешевела мука, — отметил он. Впрочем, осенью закупочные цены на зерно с большой вероятностью вырастут, прогнозирует он.



Почему в Казани закрылись три хлебозавода

Председатель правления Союза производителей хлеба РТ Ильдар Никифоров объяснил, почему в республике количество хлебозаводов с индустриальными технологиями производства хлеба сократилось почти втрое. Изначально в Татарстане к началу 90-х годов работало восемь хлебобулочных предприятий, а теперь осталось всего три. Самый крупный работает в Закамье — это БКК «Челны-Хлеб», производит 60 тонн хлеба в сутки. В Казани осталось два предприятия — казанский БКК и «Хлебозавод №3». В совокупности они производят 150 тонн хлеба в сутки. За три года в казанские заводы инвестировано 500 млн рублей. В остальных городах республики работают мелкие производители хлеба.

Почему закрылись хлебозаводы? «Вы, наверное, помните историю крупного хлебокомбината в Мюнхене, который выпускал почти 100 тонн в сутки. 10 лет назад он прекратил свое существование. То же самое происходит у нас: закрылось пять заводов. Три — по объективным причинам: находились в центре города, в туристической зоне», — объяснил Ильдар Никифоров.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Позднее в кулуарах конференции он уточнил, что татарстанские производители хлеба не получили уведомления о снижении закупочных цен на муку. «Директора докладывали, что пока что мы еще их не увидели. Но вы знаете, что все остальное сильно повысилось», — рассказал он.

Председатель правления Союза производителей хлеба РТ сообщил, что ведут переговоры об увеличении субсидий на выпуск социальных сортов хлеба с Минсельхозом РТ. «На текущий момент субсидия составляет около 7—8 рублей за килограмм. Однако эта цена не покрывает наши производственные издержки. В связи с этим мы ведем переговоры с Министерством сельского хозяйства о пересмотре тарифов. Мы понимаем текущую сложность бюджетной ситуации, но надеемся на конструктивное решение вопроса», — уточнил Никифоров.



Глютеновая опасность — это миф: как хлебопеки хотят вернуть молодежь

Примечательно, что представители отрасли предпочли обходиться без конкретных цифр, говоря о динамике выпуска хлеба. Если верить официальным данным Росстата, то население сокращает потребление хлеба. Но эту оценку не разделяют ни в Национальном союзе хлебопечения, ни в ФГАНУ НИИ хлебопекарной промышленности. По их данным, спад в потреблении хлеба наблюдался в течение 10 лет, но в последние годы тенденция выровнялась. Одной из причин снижения спроса хлебопеки считают пропаганду диетологов о ложном вреде хлеба для фигуры человека.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Во-первых, до 35% респондентов в возрасте 23—35 лет считают хлеб вредным и высококалорийным продуктом. Это приводит к полному отказу от него или существенному сокращению потребления. Часто такой выбор продиктован не личными предпочтениями, а отсутствием на рынке качественного предложения, отвечающего современным запросам, говорил представитель сети НПП «Берта».

Во-вторых, молодое поколение формирует пищевые привычки своих детей. Из-за неосведомленности о пользе и разнообразии хлеба родители невольно прививают детям негативное отношение к продукту, что ведет к снижению интереса к категории в целом. Хлебопеки видят задачу в том, чтобы развенчивать мифы о «глютеновой опасности», «бездрожжевых» преимуществах и прочих надуманных рисках. Для этого нужны новые форматы хлеба, современная упаковка и новые вкусы.

«Челны-Хлеб» составит конкуренцию «Бахетле»?

В этом смысле план «Челны-Хлеба» построить завод «замороженного» хлеба выглядит перспективным. О том, что есть такая задумка, членам делегации рассказали в Набережных Челнах. И даже показали новый мельничный комплекс, который будет выпускать специальную муку для заморозки. «Насколько я знаю, они собираются построить большое предприятие, целый завод по выпуску замороженной продукции. Сейчас решают вопрос оказания господдержки со стороны республики», — рассказал журналистам Ильдар Никифоров. Изначально хотели разместить производство в ОЭЗ «Алабуга», но передумали и решили сделать у себя. Параметры проекта он не раскрыл. Эксперты оценивают минимальные инвестиции в 1 млрд рублей, а площадь — в 10 тысяч кв. м.

— ГОСТ для замороженного хлеба и полуфабрикатов не нужен — ему больше 10 лет, — рассказала Марина Костюченко. — Но в него внесены изменения. Дело в том, что в прежнем ГОСТе нужно было замораживать при температуре -30°C , а в центре изделия — до -18°C. Мировой опыт показывает, что необязательно выдерживать низкую температуру. Достаточно замораживать до -10°C и по центру изделия до -2°C, и изделие прекрасно хранится. Поправки в ГОСТ были внесены, чтобы снизить энергоемкость процесса.

В Москве такие производства есть и их становится все больше. «Вообще, ничего плохого в заморозке нет, а мне кажется, что это возможность вернуть потребителей к хлебу. Ведь свежевыпеченные изделия с хрустящей корочкой, с неповторимым вкусом и ароматом нельзя обойти стороной», — заключила она, добавив, что НИИ готов сопровождать проект по просьбе «Челны-Хлеба».

1 / 23 Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов