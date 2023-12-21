Глава ГЖИ Татарстана: ремонт дома только на средства собственников квартир — задача невыполнимая

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Ремонт многоквартирного дома только за счет средств его собственников — задача невыполнимая. Например, для обновления пятиэтажного четырехподъздного дома понадобится 24,3 млн рублей, а такого же 9-этажного с учетом замены лифтов — 41,958 млн рублей, — накопления займут 70 лет, заявил на пресс-конференции начальник ГЖИ — Главный государственный жилищный инспектор республики Сергей Крайнов.



— Проведена оценка нами — сколько необходимо средств для проведения капитального ремонта того или иного дома. Если это комплексный ремонт, который будет включать в себя и ремонт кровли, и фасада, утепление, ремонт фундамента и так далее, и если это двухэтажный четырехподъездный ремонт площадью от 1800 квадратных метров, на него надо 18 млн 810 тысяч, но это в ценах 2022 года. С учетом площади, если собственники сами будут накапливать средства на ремонт, им понадобится более 100 лет, — рассказал он.

Чтобы накопить на ремонт 16-этажного многоквартирного дома собственникам квартир в нем понадобится 40 лет. Работы оцениваются в 60 млн рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сергей Крайнов рассказал, что с 2008 года по 2023-й в Татарстане на капремонт многоквартирных домов потратили свыше 90 млрд рублей. Ежегодно на эти цели в республике выделяется около 2 млрд.

На сегодняшний день собственники квартир в домах Татарстана платят 6,95 рубля за «квадрат» на капремонт. С 1 января 2024 года эта сумма вырастет до 7,7 рубля.

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Татьяна Демина