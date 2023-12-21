В Казани зафиксировали новый температурный рекорд

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Днем 21 декабря в Казани температуры воздуха достигли +3... +4 градусов. Это «самые высокие значения» для этого дня за весь период наблюдений, заявили в Гидрометцентре Татарстана.

В целом по Татарстану 21 декабря температуры воздуха держались в пределах +1... +4 градусов. Наблюдалась морось, дождь, туман и ветер с порывами до 18 м/с.



Накануне, 20 декабря, в Татарстане среднесуточные температуры воздуха превысили норму на 8—12 градусов. Зафиксировано до +3°С.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Температуры воздуха в Татарстане начнут опускаться в конце этой недели. В начале следующей семидневки прогнозируется похолодание до -8 градусов и снег.



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Татьяна Демина