В Казани зафиксировали новый температурный рекорд
Днем 21 декабря в Казани температуры воздуха достигли +3... +4 градусов. Это «самые высокие значения» для этого дня за весь период наблюдений, заявили в Гидрометцентре Татарстана.
В целом по Татарстану 21 декабря температуры воздуха держались в пределах +1... +4 градусов. Наблюдалась морось, дождь, туман и ветер с порывами до 18 м/с.
Накануне, 20 декабря, в Татарстане среднесуточные температуры воздуха превысили норму на 8—12 градусов. Зафиксировано до +3°С.
Температуры воздуха в Татарстане начнут опускаться в конце этой недели. В начале следующей семидневки прогнозируется похолодание до -8 градусов и снег.
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