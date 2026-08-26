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Иран и Оман поделили доходы от судоходства в Ормузском проливе

15:32, 26.08.2026

Пролив будет открыт при условии соблюдения США ранее достигнутых договоренностей

Иран и Оман поделили доходы от судоходства в Ормузском проливе
Фото: Ali Hedayat на Unsplash

Представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби сообщил, что Иран и Оман договорились, как будут делить доходы от судоходства в Ормузском проливе. По его словам, в ходе переговоров стороны определили доли каждой из стран.

— Ормузский пролив принадлежит Ирану и Оману. Он добавил, что водная артерия будет открыта, если США будут соблюдать ранее достигнутые договоренности, — передает информацию ТАСС.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил о запуске «самой сокрушительной экономической операции» против Ирана. Он также пригрозил последствиями странам, которые оказывают Тегерану поддержку.

Вадим Вахрушев

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