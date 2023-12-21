МЧС России по Татарстану: в Осиново при хлопке бытового газа в жилом доме пострадал только один человек

Фото: скриншот realnoevremya.ru видео ГУ МЧС России по Татарстану

При хлопке бытового газа в двухэтажном доме в селе Осиново Зеленодольского района Татарстана пострадал только один человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике. По предварительным данным, их было четыре.

— По уточненной информации, пострадал всего один человек. Еще троим осмотренным медицинская помощь не понадобилась, — сообщили там.

В момент происшествия в квартирах пострадавшего подъезда находились четыре человека. Одну женщину пришлось эвакуировать. Трое граждан смогли выйти самостоятельно.

На месте происшествия работают спасатели. Продолжается поиск возможных пострадавших под завалами, к работам привлекли кинологов.

скриншот realnoevremya.ru видео ГУ МЧС России по Татарстану

Хлопок бытового газа в квартире на втором этаже в доме в Осиново произошел 21 декабря в 9.19 мск. В квартире выбило окна и обрушилась часть стены. Прокуратура Татарстана организовала проверку по факту случившегося. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК России — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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Илина Хакимова