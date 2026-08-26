В Казани появится арт-объект «Лунный сад» из бронзы и золота

Его уже доставили в город, монтаж начнется в ближайшие дни и завершится к началу сентября

Фото: Михаил Захаров

Рядом с инклюзивным центром «Ярдэм» в Казани установят новую скульптуру — «Лунный сад». Арт-объект представляет собой полумесяц высотой 3,5 метра. Его разместят в центре фонтана перед входом в бассейн комплекса. Скульптура уже доставлена в город, монтаж планируют завершить к началу сентября.

— Ориентиром стало слово «Ярдэм», и все должно было передать связь с исламом и при этом быть современным по-своему. Всего было сделано около 12 эскизов и вариантов. Каждая скульптура так или иначе отражала символическое изображение полумесяца — как знак возрождения, чистоты, — передает мэрия Казани слова скульптора Альфиза Сабирова.

Композиция отлита из бронзы и покрыта листами 24-каратного золота. На поверхности размещены татарские орнаментальные мотивы в виде бутонов и растений, которые превращают строгую форму в образ живого сада. Общий вес конструкции вместе с каменным основанием — около двух тонн.

В создании участвовали более 20 специалистов. Использовалась как ручная лепка, так и 3D-технологии. Монтаж займет несколько дней: бронзовую часть соединят с постаментом и проведут финальные работы по золочению.

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Вадим Вахрушев