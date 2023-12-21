Блокировка Суперлиги признана Европейским судом незаконной

Европейский суд признал незаконной блокировку Суперлиги, осуществленную ФИФА и УЕФА. Об этом сказано в релизе правовой организации.

В суде постановили, что решение организаций о блокировке Суперлиги является нарушением закона о конкуренции.

-У ФИФА и УЕФА нет монополии на проведение клубных соревнований в Европе. Суперлига официально может быть создана в соответствии с европейским законом, — говорится в документе.

Напомним, в 2021 году стало известно о создании 12 топ-клубами Европы Суперлиги — аналога Лиги чемпионов, где будут выступать только лучшие европейские команды. ФИФА и УЕФА выступили против организации нового турнира. В частности, в качестве санкций планировалось запретить игрокам клубов Суперлиги выступать за сборные на чемпионатах мира и Европы.

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Галия Гарифуллина