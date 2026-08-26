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В Татарстане объявили тендер на кассовое обслуживание «Голубых озер»

17:00, 26.08.2026

Начальная цена контракта — 752 587,5 рубля

В Татарстане объявили тендер на кассовое обслуживание «Голубых озер»
Фото: Максим Платонов

В Татарстане объявили тендер на организацию кассового обслуживания в заказнике «Голубые озера». Заказчик — ГБУ «Центр внедрения инновационных технологий в области сохранения животного мира».

— Оказание услуг по кассовому обслуживанию посетителей государственного природного заказника «Голубые озера», — сказано на сайте.

Начальная цена контракта — 752 587,5 рубля. Заявки на участие в аукционе принимаются с 26 августа по 3 сентября. Итоги подведут 7 сентября.

Ранее власти Казани установили кассы для взимания платы за вход на «Голубые озера». Причиной называлось то, что не все посетители добровольно оплачивают посещение территории.

Вадим Вахрушев

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