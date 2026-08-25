Рождаемость в мире впервые упала ниже уровня воспроизводства населения

В 2026 году мировой уровень рождаемости впервые опустился ниже отметки, необходимой для естественного воспроизводства населения

Фото: Динар Фатыхов

Ученые из США пришли к выводу, что в 2026 году мировой уровень рождаемости впервые за всю историю наблюдений опустился ниже уровня, необходимого для воспроизводства населения.

— По состоянию на 2026 год уровень рождаемости в мире, вероятно, будет ниже уровня воспроизводства населения. Такого раньше никогда не случалось, ни во время войн, ни во время пандемий, — передает информацию ТАСС.

Авторы изучили статистику по 236 странам начиная с 1950 года. Они обнаружили, что в 219 государствах рождаемость неуклонно снижается и ни в одном из них пока не видно признаков стабилизации.

При этом ученые отметили неожиданную закономерность: снижение рождаемости сильнее всего выражено в странах с низким и средним уровнем дохода, а также среди женщин с меньшим достатком и образованием.



Ранее сообщалось, что общий коэффициент рождаемости в Татарстане в 2025 году снизился на 1,2% — до 1,434, но темпы падения оказались ниже среднероссийских.

Вадим Вахрушев