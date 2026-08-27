В Казани за долги бизнеса продают улицу, автовокзал и московские пентхаусы

С молотка уйдут активы «Волгадорстроя», партнера Абдуллиных и экс-президента ХК «Казанские драконы»

Фото: Реальное время

В Казани выставили на торги имущество «Волгадорстроя» Айрата Миннуллина — недвижимость, включая автовокзал «Восточный», и автопарк на общую сумму 1,2 млрд рублей. Вновь пытаются продать две элитные московские квартиры почти той же стоимости у бизнесмена Юрия Жукова, экс-президента хоккейного клуба «Казанские драконы». Местная предпринимательница, которую связывают с бизнесом племянника экс-главы ГЖФ Талгата Абдуллина, может потерять недвижимость в 230 «квадратов» в ЖК «Лазурные небеса». Подробнее о реализации активов татарстанского бизнеса — в материале «Реального времени».

Улицу в Салмачах пустят с молотка за четверть миллиарда

В сентябре в Казани проведут два аукциона по продаже 13 земельных участков в Салмачах общей стоимостью 618,9 млн рублей. Большинство размежеваны по шесть соток и реализуются под ИЖС, но два крупных — по 0,6 и 3,3 га — представляют собой дорожную сеть поселка.

Например, первый — это новые прокладываемые переулки (к/н 16:33:140411:829), а второй — существующая улица Туган Як, которая идет параллельно Центральной (к/н 16:33:140411:445). Этот лот — самый дорогой, его начальная цена — 273,8 млн.

Надира Хасанова / realnoevremya.ru

Интересны и два других продаваемых участка площадью 1,7 и 1,9 га, которые расположены в той же местности. Фактически они повторяют контур реки, то есть по сути Нокса в этой части города оказалась в частном владении (к/н 16:00:000000:792; к/н 16:00:000000:793). Оба участка предлагают за 141,6 млн и 127,7 млн рублей. Торги состоятся 25 сентября.

Надира Хасанова / realnoevremya.ru

скриншот портала НСПД/nspd.gov.ru

Землю продают за долги предпринимателя Ивана Газизянова, владельца двух ликвидированных казанских фирм «Пантера» и СПС. Первая оказывала посреднические услуги при купле-продаже жилой недвижимости, вторая занималась разработкой ПО. Газизянов в 2021 году был объявлен банкротом за долги перед бюджетом. Оспаривая претензии налоговиков, бизнесмен указывал, что строил подъездные пути к своему участку в Салмачах — улицу Туган Як, а в ФНС не учли его расходы по строительству дорог, предъявляя ему налоговую недоимку. Тем не менее суд отказал предпринимателю.

Надира Хасанова / realnoevremya.ru

Его отец — Руслан Газизянов — собственник казанской стройфирмы «Кристал плюс» и местного агентства недвижимости «Центр электронных торгов». Еще три предприятия, где он выступал директором или совладельцем, были ликвидированы по решению ФНС.

Часть активов бенефициара «Волгадорстроя» продают за 1,2 млрд

За долги начали распродавать и активы известного дорожника Айрата Миннуллина, владельца «Волгадорстроя». Осенью с молотка могут уйти порядка 10 лотов общей стоимостью около 1,3 млрд рублей. В основном это большой автопарк дорожной техники, оборудование, стройматериалы, а также недвижимость, например автовокзал «Восточный» в Казани, начальная цена которого стартует от 58,4 млн рублей.

Кроме того, покупателей ищут на ½ доли объекта незавершенного строительства в промышленной зоне Киндери Высокогорского района за 107,8 млн рублей. Судя по документам, это будущий складской объект общей площадью 5 726,4 кв. м (здание 14, к/н 16:16:080506:205). Новый владелец получит и 3/4 доли в праве общей долевой собственности на землю под зданием. Это участок общей площадью 10 493 кв. м с видом разрешенного использования: под промышленные предприятия (к/н: 16:16:080506:31). Имущество в залоге у «Татсоцбанка».

На торги за 74,4 млн рублей выставили еще один заложенный тому же банку объект — нежилое помещение площадью 392,7 кв. м на ул. Чистопольской, 3в, пом. 1001. По этому адресу сейчас находится офис строительной компании КСТ. В лот входит и земля под зданием площадью 495 кв. м с видом разрешенного использования: торговые объекты (к/н: 16:50:100503:1165).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Айрат Миннуллин находится в СИЗО в рамках уголовного дела о мошенничестве и растрате на 4 млрд рублей в ходе строительства М-12. Обе его одноименные компании и сам бизнесмен объявлены банкротами. Сумма требований кредиторов в их реестрах еще в начале года перевалила за 14,2 млрд рублей. Наибольшие долги предпринимателя образовались по кредитам «Ак Барс Банка», «Татсоцбанка» и ВТБ.

Предприниматель пытался доказать, что все его активы принадлежат супруге, но суд признал брачный договор четы недействительным. Кроме дорожного бизнеса, среди активов Миннуллина автовокзал «Восточный», бизнес-центр «Проточная, 8», «Пражский клуб», двухпалубный теплоход «Москва-84» и другое имущество.

Топ-менеджер Wildberries судится за московские пентхаусы казанского бизнесмена-банкрота

Продать этим летом планировали и московский пентхаус татарстанского бизнесмена Юрия Жукова, основателя компании «Рубеж-М» и бывшего президента хоккейного клуба «Казанские драконы». В 2016 году предпринимателю в числе звезд хоккея удалось выйти на лед с президентом России Владимиром Путиным в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи.

Обанкротившийся спонсор казанских хоккеистов был совладельцем шести компаний. Действующей из них на сегодня остается только казанская «Юпитер феретриус групп» по производству малярных работ. Но с 2020 года предприятием, по данным ЕГРЮЛ, владеет Сибгатуллина Елена Ильдаровна. Судя по материалам банкротного дела Жукова — это его бывшая супруга. С мужем она развелась за два месяца до его объявления банкротом в 2025 году.

Недавно суд удовлетворил иск Сибгатуллиной о разрешении разногласий с конкурсником мужа — тот приостановил продажу одного из активов конкурсной массы — элитного жилья в центре Москвы с видом на Кремль. Речь об одной из квартир супругов в ЖК «Золотой» на Софийской набережной, 10 площадью 177,9 кв. м и начальной ценой в 495 млн рублей. Сибгатуллина заявила права на половину стоимости этого совместно нажитого имущества. Однако торги были приостановлены по ходатайству конкурсного кредитора Куликова А.А. — до снятия уголовного ареста с недвижимости. Экс-супруга Жукова заявила, что это нарушает ее законные интересы на получение причитающейся части денег от продажи квартиры, и суд с нею согласился, обязав финуправляющего возобновить торги.

Интересно, что весной другую квартиру Жукова в том же доме площадью 208 кв. м все же удалось продать, но не с банкротных торгов. Залоговый кредитор Куликов Алексей Альбертович решил оставить ее за собой. Стоимость имущества на повторных торгах составляла 540 млн рублей, а Куликову квартира досталась за 486 млн. Поскольку размер его требований к Жукову в реестре составлял почти 175 млн, ему пришлось доплатить только 311 млн. Сибгатуллина претендует на половину средств от продажи и этой квартиры, что сейчас оспаривает Куликов.

Московского бизнесмена Алексея Куликова связывают с братьями Мирзоян из рекламной группы Russ. В 2024 году он возглавил «ВБ инжиниринг» — новую инжиниринговую компанию Wildberries. В том же году глава Чечни обвинил ГК Russ в «рейдерском захвате» компании Татьяны Бакальчук, однако сама она это опровергла.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

У экс-партнера семьи Абдуллиных продают жилье в «Лазурных небесах»

Большой квартиры, но уже в Казани может лишиться местная предпринимательница Айгуль Назарова. Это недвижимость площадью в 230,8 кв. м в черновой отделке и свободной планировки в ЖК «Лазурные небеса». За нее просят 46,3 млн рублей.

Назарова была руководителем и совладельцем трех ликвидированных казанских фирм: ТК «Софора», «Уралэнерго», «Бухгалтер плюс», а также одного действующего московского ООО «Островский». Три года назад по долгам первой — топливной компании — ее привлекли к субсидиарной ответственности на сумму 221,9 млн рублей.

До Назаровой московскую компанию «Островский» по аренде и управлению недвижимостью контролировал вместе с партнером Азат Абдуллин, племянник экс-главы Госжилфонда РТ. В 2022-м предпринимательница вышла из уставного капитала общества, но и сегодня через цепочку фирм «Видар» и «Эльта» им владеет семья Абдуллиных.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Особняк на Лево-Булачной за полсотни миллионов

В ближайшие месяцы в Татарстане пройдут торги еще по ряду значимых объектов, и не все они реализуются как имущество должников. К примеру, решением федеральной правительственной комиссии в центре Казани продается исторический особняк — объект культурного наследия «Дом Панфилова» на ул. Лево-Булачной, 46а.

Здание площадью 828,4 кв. м — образец гражданской застройки Казани XIX века в духе эклектики и классицизма. Его возвели в 1830—32 годах по проекту архитектора Александра Шмидта. Среди других его известных проектов — церковь Николы Ратного в кремле. В конце XIX — начале XX века в доме работала типография «Баян эль‑Хак» казанского купца и мецената Мухаметзяна Сайдашева. С 1906 по 1913 год здесь печатали одноименную общественно‑политическую татарскую мусульманскую газету.

Памятник — в федеральной собственности, продавцом выступает ДОМ.РФ. Начальная цена лота — всего 56,7 млн рублей. Но это объясняется неудовлетворительным состоянием памятника. В частности, сообщается о деформации фундамента, цоколя, отмостки и перекрытий, частичной утрате элементов несущих строительных конструкций, что не позволяет эксплуатировать объект надлежащим образом. Внутренняя отделка требует капитального ремонта, инженерные коммуникации утрачены, в здании сейчас строительный и бытовой мусор.

Вместе с домом покупателю предлагается взять в аренду землю под объектом, которая также находится в федеральной собственности. Площадь участка — 500 кв. м (к/н 16:50:011809:7).