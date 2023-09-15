Итоги дня: повышение ключевой ставки до 13%, встреча Путина и Лукашенко, суд над экс-главой ОП «Вишневский»
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 15 сентября:
- В Сочи прошли переговоры президента России Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко. Основными темами диалога стали международная повестка и региональная проблематика. В ходе встречи российский лидер заявил, что Москва «никогда не отказывалась от переговоров» с Украиной. По словам президента РФ, Киев при желании сам мог бы выступить с инициативой их проведения.
- Совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на один процентный пункт — до 13%. Это третье повышение подряд за 2023 год. Напомним, предыдущее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке было внеочередным, оно прошло 15 августа. Как рассказали эксперты, решение Центробанка не стало неожиданным для рынка. В начале текущей недели предполагалось, что ключевая ставка может быть повышена даже до 13,5%. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что решение повысить ключевую ставку было принято в связи с ускорившимся ростом потребительских цен и инфляционных ожиданий в России. По ее словам, на сегодняшний день ЦБ не наблюдает рисков для финансовой стабильности. Вместе с этим регулятор увеличил прогноз по инфляции на 2023 год до 6—7%. Ставка продержится на повышенном уровне длительное время, добавила Набиуллина.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов дал поручение профильному министерству внести предложения по организации чемпионата по бильярдному спорту на территории республики. Такая идея у него появилась после встречи с заслуженным мастером спорта по бильярдному спорту Дианой Мироновой, которая также является первой и единственной абсолютной чемпионкой мира.
- В Татарстане в августе 2023 года годовая инфляция составила 4,29% после 2,99% в июле. Таким образом, она ускоряется уже третий месяц подряд. По сравнению с предыдущим месяцем, потребительские цены в республике в августе выросли на 0,56%. В месячном выражении инфляция замедлилась — в июле она составляла 0,6%.
- Профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев рассказал, что теплая солнечная погода будет радовать жителей Татарстана еще как минимум неделю. По его словам, бабье лето пришло вовремя. Однако в этом году и сам сентябрь теплее на несколько градусов — среднесуточные температуры выше многолетних значений на 3—4 градуса, отметил он.
- Казань стала единственным российским городом, который попал в топ-15 финалистов международной премии городских инноваций Гуанчжоу. На конкурс столица Татарстана подала проект по благоустройству парка «Озеро Малое Чайковое». Всего же за победу будут бороться более 400 городов, в том числе Мангейм (Германия), Анталия (Турция), Богота (Колумбия), Кейптаун (ЮАР) и др.
- Мост через Казанку в Арске признали лучшим архитектурным сооружением из дерева в номинации «Малый объект» по итогам голосования на общероссийской премии АрхиWood-2023. Напомним, объект восстановили в рамках проекта «ТатАрские предания — в город старой дорогой по улице Коммуны». Он не отличается от моста, построенного в Арске в XIX веке.
- Тверской областной суд приговорил к 12,5 года лишения свободы россиянина Сергея Кабанова. По заданию американских спецслужб он организовал контрабандный канал поставки в США изделий для ракетной техники. По данным ФСБ, злоумышленник отправил через Латвию в Штаты изделия, которые получила фирма, подконтрольная американскому Министерству обороны.
- 14 сентября во время ежегодного послания раис Татарстана Рустам Минниханов анонсировал закупку республиканской авиакомпанией «ЮВТ Аэро» самолетов Ту-214. Уже сегодня предприятие сообщило, что воздушные суда окажутся у нее лишь в 2025 году. Как рассказал «Реальному времени» авиационный эксперт и главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров, технически эксплуатировать эти машины будет несложно, однако перед покупкой компания должна подготовить для них всю необходимую инфраструктуру.
- Дима Билан, Игорь Крутой, Лариса Долина, Жасмин, Сосо Павлиашвили и Burito выступят на гала-концерте благотворительного фестиваля «Добрая волна» в Казани. Финальный этап пройдет с 18 по 21 сентября. В нем примут участие около 100 детей со всей России.
- Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Александра Нерадько от должности руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация). Этот пост он занимал на протяжении 15 лет. С новым назначением российские власти затягивать не стали и посадили в кресло Нерадько его зама Дмитрия Ядрова. Ранее он работал в различных должностях в государственной корпорации по организации воздушного движения. Детали — в материале «Реального времени».
- Российская фигуристка, уроженка Казани Камила Валиева потребовала от Спортивного арбитражного суда (CAS) восстановить ее золотую медаль чемпионата России — 2021. Слушания начнутся 26 сентября. По ее мнению, период дисквалификации не должен превышать двух лет и «никакие результаты не могут быть аннулированы».
- Кабмин Татарстана в очередной раз увеличил общий объем финансирования мероприятий государственной программы развития сферы туризма и гостеприимства в республике. Теперь он достиг 8,128 млрд рублей. Напомним, в августовской редакции он составлял 8,027 млрд рублей.
- Правительство России скорректировало условия участия в госпрограмме по оказанию содействия добровольному переселению в страну соотечественников, проживающих за рубежом. Так, с 2024 года люди, желающие переселиться из других стран, должны будут подтвердить владение русским языком. Распространяться эта мера не будет на граждан Белоруссии, Молдавии, Украины и Казахстана.
- Кабмин Татарстана решил увеличить размер предоставляемой субсидии ОЭЗ «Алабуга» до 3,2 млрд рублей. До этого особой экономической зоне уже выделялось 2,4 млрд рублей. Таким образом, она получит дополнительно 741,1 млн рублей.
- Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что до конца 2023 года в Военно-морской флот страны поступят 12 новых кораблей. По его словам, ВМФ также получит фрегат «Адмирал Головко», ракетную подводную лодку стратегического назначения «Император Александр III» и атомный подводный крейсер «Красноярск».
- В Татарстане с начала 2023 года судебные приставы взыскали с должников по жилищно-коммунальным платежам около 490 млн рублей. Так, например, в Сармановском районе управляющей компании даже пришлось подать в суд на мужчину, который около года не оплачивал счета. Сумма долга достигла 100 тысяч рублей.
- С полуночи субботы, 16 сентября, Финляндия вслед за странами Балтии запретит въезжать на свою территорию автомобилям, зарегистрированным в России. Ограничения не будут распространяться на граждан ЕС и членов их семей, а также на дипломатов. Также в страну будут пускать машины, которые выполняют гуманитарные миссии.
- Вахитовский суд Казани приступил к рассмотрению уголовного дела отставного подполковника полиции Вячеслава Кочетова. Экс-начальника казанского отдела полиции «Вишневский» обвиняют в незаконном получении денежных средств от мигрантов за решение вопросов по административным делам на сумму 170 тысяч рублей. Вину подсудимый полностью признал. Детали — в материале «Реального времени».
- Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал распоряжение о назначении первого заместителя министра промышленности и торговли республики. Им стал Родион Карпов, который до этого занимал пост замглавы Минпромторга региона. Еще ранее он работал заместителем руководителя Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
- Эксперты Института развития технологий ТЭК оценили риски блокировки для России черноморских проливов Босфор и Дарданеллы. По их словам, судоходство в них регулируется международной Конвенцией Монтре, которая закрепляет право Турции закрыть их для кораблей воюющих стран. Юридически у страны нет права перекрыть доступ в проливы, но на практике подобные прецеденты возникали.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что на казанском стадионе «Ак Барс Арена» открылся музей спорта. По его словам, в нем можно увидеть «самые яркие спортивные моменты, которые случились в республике».
- Кроме того, Минниханов провел выездное совещание по дальнейшему развитию территории Голубых озер. На нем руководитель департамента «Дирекция по развитию природных территорий» фонда «Институт развития городов РТ» Оксана Саргина доложила, что в скором времени на этом месте планируют создать эковорота с туристическими сервисами. Проезд транспорта на территорию кластера хотят ограничить, организовав для этого отдельные парковочные зоны, рассказала она.
- В Казани с безбилетниками в троллейбусах и трамваях, которые переходят на бескондукторную систему оплаты проезда, будут разбираться контролеры. На линии усилят работу службы КРО (контрольно-ревизионный отдел) предприятия, работники которой будут носить с собой переносной ревизорский валидатор. Для подтверждения оплаты пассажиру нужно будет приложить к нему карту, после чего на экране отобразится информация о произведенной оплате в данном транспорте.
Ключевые события 569-го дня специальной военной операции на Украине:
- Президент России Владимир Путин сообщил, что с начала 2023 года и по состоянию на утро 15 сентября контракт с Вооруженными силами страны для участия в спецоперации на Украине подписали 300 тысяч человек. Напомним, еще в этот вторник он сообщил, что число контрактников достигает 270 тысяч человек.
- Минобороны России сообщило, что сегодня утром малым ракетным кораблем «Аскольд» в акватории Черного моря был обнаружен безэкипажный катер вооруженных сил Украины. Огнем из штатного вооружения водный беспилотник ВСУ был уничтожен.
- Также, по данным министерства, на Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Майорск. Украинские войска потеряли до 275 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три артиллерийские системы М777 производства США, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».
- На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем за сутки отражены две атаки 47-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино. Уничтожено более 145 украинских военнослужащих и три автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские системы М777 производства США, орудие FH-70 производства Великобритании, а также три гаубицы Д-30 и одна Д-20.
- На Краснолиманском направлении действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Торское. Потери украинских войск составили до 55 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, а также орудие Д-20.
- На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» отражена атака ВСУ в районе населенного пункта Новомайорское. Украинские потери составили более 175 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две гаубицы Д-30, а также одно орудие Д-20.
- На Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии Западной группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Берестовое и Кисловка. Уничтожено до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходные артиллерийские установки: М109 Paladin производства США и «Гвоздика», артиллерийская система М777 производства США, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 производства США.
- На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ уничтожены до 75 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также две самоходных артиллерийских установки «Акация». Кроме того, в районе населенного пункта Садовое уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны.
- Всего с начала проведения спецоперации уничтожено: 467 самолетов, 249 вертолетов, 6 800 беспилотных летательных аппаратов, 437 зенитных ракетных комплексов, 11 865 танков и других боевых бронированных машин, 1 150 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6 394 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 13 019 единиц автомобильной техники.
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Максим КокунинОбществоВластьИнфраструктураБизнесЭкономика Татарстан
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