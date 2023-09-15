Татарстанский объект стал победителем общероссийской премии АрхиWood-2023

Мост через Казанку в Арске признали лучшим архитектурным сооружением из дерева в номинации «Малый объект» по итогам голосования общероссийской премии АрхиWood-2023. Об этом сообщили в Институте развития городов Татарстана.



Объект восстановили в рамках проекта «ТатАрские предания — в город старой дорогой по улице Коммуны». Он не отличается от моста, построенного в Арске в XIX веке. Автор проекта — архитектурное бюро М2М3.



Премия АрхиWood вручается в России ежегодно. В 2023 году на участие в конкурсе зарегистрировали 203 заявки. В шорт-лист из них попали меньше половины — 65.

Напомним, в 2019 году победителем общественного голосования в номинации «Дизайн городской среды» премии АрхиWood стала горка «Лиса» из Горкинско-Ометьевского леса Казани. Проект разработало бюро «Чехарда».



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Татьяна Демина