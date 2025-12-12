Рейс Самарканд — Сочи экстренно приземлился в Минеральных Водах
Причиной посадки стали технические неполадки
12 декабря самолет авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс по маршруту Самарканд — Сочи, совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Минеральные Воды. Причиной посадки стали технические неполадки. Об этом сообщает Южная транспортна прокуратура.
— 12 декабря 2025 года самолет, выполнявший рейс Самарканд — Сочи, по техническим причинам вынужденно приземлился в международном аэропорту Минеральные Воды. Транспортная прокуратура проверяет все обстоятельства происшедшего, исполнение требований безопасности полетов, соблюдение прав пассажиров, — говорится в сообщении.
Дополнительно известно, что в день происшествия в аэропорту Сочи временно ограничивали прием и выпуск воздушных судов. Спустя несколько часов ограничения были сняты.
