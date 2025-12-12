Новости общества

Рейс Самарканд — Сочи экстренно приземлился в Минеральных Водах

10:29, 12.12.2025

Причиной посадки стали технические неполадки

Фото: Максим Платонов

12 декабря самолет авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс по маршруту Самарканд — Сочи, совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Минеральные Воды. Причиной посадки стали технические неполадки. Об этом сообщает Южная транспортна прокуратура.

— 12 декабря 2025 года самолет, выполнявший рейс Самарканд — Сочи, по техническим причинам вынужденно приземлился в международном аэропорту Минеральные Воды. Транспортная прокуратура проверяет все обстоятельства происшедшего, исполнение требований безопасности полетов, соблюдение прав пассажиров, — говорится в сообщении.

Дополнительно известно, что в день происшествия в аэропорту Сочи временно ограничивали прием и выпуск воздушных судов. Спустя несколько часов ограничения были сняты.

Наталья Жирнова

