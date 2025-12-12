В Татарстане ввели режим беспилотной опасности

В Татарстане ввели режим беспилотной опасности. Об этом сообщили в МЧС.

Росавиация опубликовала сообщение о том, что в соседней с Татарстаном Чувашии введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов.



Накануне режим вводили трижды за день — в 1:43, 10:43 и 19:02 мск. Помимо этого, закрывали международный аэропорт Казани на полеты.

Наталья Жирнова