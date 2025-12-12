Новости общества

01:19 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане ввели режим беспилотной опасности

13:50, 12.12.2025

Об этом сообщили в МЧС

В Татарстане ввели режим беспилотной опасности. Об этом сообщили в МЧС.

Росавиация опубликовала сообщение о том, что в соседней с Татарстаном Чувашии введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

скриншот приложения МЧС

Накануне режим вводили трижды за день — в 1:43, 10:43 и 19:02 мск. Помимо этого, закрывали международный аэропорт Казани на полеты.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также