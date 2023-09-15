В Сочи начались переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко

Фото: взято realnoevremya.ru с сайта kremlin.ru/С президентом Белоруссии Александром Лукашенко (архив)

В Сочи началась встреча президента России Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом информирует telegram-канал «Пул Первого».

Основными темами переговоров станут международная повестка и региональная проблематика. Еще лидеры обсудят совместные задачи в экономике, в частности в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях, и общую работу в сфере импортозамещения.

Переговоры главы государств запланировали ранее в соответствии с графиком встреч двух президентов.

Об этой встрече пресс-служба белорусского лидера сообщала накануне. На переговоры Лукашенко отправился еще вчера.

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Айрат Назипов