Созинов — о просьбе Нижнекамска об онкодиспансере: «Будет трудно, возможна другая маршрутизация»

Сейчас местные онкобольные вынуждены проходить обследование и лечение в Альметьевске

В преддверии нового года Комитет Госсовета Татарстана по соцполитике подвел итоги работы за 12 месяцев. Одной из ключевых задач остается помощь ветеранам СВО и членам их семей, подчеркнул глава комитета Алексей Созинов. Республика планирует продолжать пока безуспешную борьбу за всеобщее финансирование лечения редких заболеваний, но не обещает новый онкодиспансер нижнекамским больным, которые вынуждены тратить по четыре часа на дорогу в медучреждения. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Мы готовимся к миру, очень на него надеемся»

Пресс-конференцию об итогах работы Комитета по соцполитике провел сегодня Алексей Созинов, возглавивший его в сентябре этого года. Экс-ректор КГМУ подчеркнул: одна из ключевых задач депутатов — помощь ветеранам СВО и членам их семей. Она останется в числе приоритетных и в 2026-м.



Так, на ближайшую сессию Госсовета комитет планирует вынести два законопроекта об особенностях правового регулирования в сфере социальной поддержки участников СВО и членов их семей.

— Речь идет о том, чтобы [сохранить] права на получение мер социальной поддержки для участников СВО, их супругов, родителей и детей вне зависимости от наличия у них задолженности по уплате налогов. На следующий учебный год такая норма готовится для утверждения, — рассказал Созинов.

Второй законопроект касается:

квотирования рабочих мест для приема на работу инвалидов;

резервирования отдельных видов работы для их трудоустройства и особо нуждающихся граждан.

Как добавил Созинов, меры направлены на совершенствование увеличения занятости и социализации ветеранов боевых действий.

— Мы готовимся к миру, очень на него надеемся, и для этого у нас должна быть названа уверенность в том, что участники СВО будут иметь возможность трудоустраиваться, — сказал глава комитета.



Татарстан продолжает борьбу за финансирование лечения редких заболеваний

Помимо этого, за год комитет проработал 292 проекта федеральных законов, девять законодательных инициатив, 14 обращений законодательных собраний и других субъектов России. При этом не все документы находят в Татарстане поддержку. Так, республика не оценила законопроект, который предусматривает механизмы финансирования со стороны федерального центра по лекарственному обеспечению лиц, страдающих орфанными заболеваниями.

Напомним, с 2026 года такие пациенты в России получат гарантированную оплату необходимых лекарств из федерального бюджета, если региональным властям не хватит собственных средств. Однако Татарстану, как и другим регионам-донорам, поддержка не достанется. Созинов подчеркнул: Госсовет республики обратился в Конституционный суд России в связи с нарушением равных прав граждан на лекарственное обеспечение — вне зависимости от того, в каком субъекте они живут.

— Я вчера принял участие в большом форуме «Финздрав». Было очень приятно слышать от коллеги из Красноярского края, цитирую, о «подвиге Госсовета Татарстана» по обращению в Конституционный суд, — поделился Созинов.

Он посетовал, что бенефициаром в наступающем году республика не станет, но пообещал продолжить эту работу.



На что рассчитывать онкобольным из Нижнекамска

Еще один больной вопрос в сфере медицины для Татарстана — лечение онкобольных в Нижнекамске. Его поднимали в конце ноября на сессии Госсовета. Местные онкобольные вынуждены проходить обследование и лечение в Альметьевске, что требует преодоления 110 километров — около двух часов пути только в одну сторону.



— Ранее пациенты направлялись в Набережные Челны (40 километров, 30—40 минут в пути), однако из-за перегруженности онкологического отделения в Набережных Челнах пациентов перенаправляют в Альметьевск, — рассказал депутат из фракции КПРФ Альберт Ягудин.

В городе есть первичное онкологическое отделение, но наблюдается нехватка медсестер, онкологов и аппаратуры. «Известен факт, что аппараты лучевой терапии для лечения онкобольных находятся только в Казани и Челнах», — указал спикер.

Отсутствие в Нижнекамске филиала Республиканского онкологического диспансера вызывает тревогу у жителей, ведь в промышленной зоне сосредоточены крупнейшие нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы страны, которые производят значительно больше выбросов вредных веществ в атмосферу, чем в других городах республики.

Тем не менее Татарстан не обещает открыть диспансер, следовало из ответа Созинова на вопрос «Реального времени».

— Я бы не назвал то, что происходило на прошлой сессии Госсовета, обсуждением. Это было обращение от пациентов Нижнекамска. В настоящее время Минздрав, Госсовет этот вопрос анализируют. Есть программные представления о том, как это можно организовать. Возможны разные варианты. Не исключено, что для жителей Нижнекамска все-таки будет организована другая маршрутизация. В каждом городе открыть онкодиспансер со всем набором необходимой очень дорогостоящей высокотехнологичной техники будет трудно, — сказал он.

Комитет по соцполитике вел работу над 20 законопроектами

В целом в 2025 году в работе Комитета по соцполитике было 20 законопроектов, рассказал Алексей Созинов. Приняты были 14 из них.

В числе наиболее важных нововведений, по словам спикера, — увеличение пороговой величины среднемесячной выплаты ветеранам труда, которая учитывается при назначении мер соцподдержки. Ее подняли с 20 тыс. рублей до 23 тыс. Выросло в Татарстане и ежемесячное вознаграждение для опекунов и попечителей. Раньше они получали 3 тыс. рублей, сейчас — 8 461 рубль. Опекуны, у которых есть медицинское или педагогическое образование, могу рассчитывать на 13 546 рублей.

— В случае с обоими законами очевидно, что эти изменения положительные и дают большую материальную поддержку, — подчеркнул Созинов.

Большое значение имеет закон о запрете продажи несовершеннолетним бензина, добавил глава комитета.

— Этот закон был принят на волне очень резонансных и печальных событий, которые происходили в республике. [Произошел] целый ряд ДТП, в которых принимали участие, к сожалению, дети, управлявшие транспортными средствами без каких-либо документов. Очевидно, что это само по себе незаконное действие. Для того чтобы усилить меры противодействия таким явлениям, был установлен запрет на продажу автомобильного бензина лицам до 16 лет, — напомнил он.

