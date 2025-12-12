В Татарстане в 2025 году ввели в эксплуатацию 16 мостов по нацпроекту
Всего в текущем году велись работы на 23 мостах регионального и местного значения
В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Татарстане в 2025 году завершили работы на 16 мостовых сооружениях. Общая протяженность введенных в эксплуатацию объектов составила 675 погонных метров. Об этом сообщила пресс‑служба Минтранса Татарстана.
Всего в текущем году велись работы на 23 мостах регионального и местного значения. На семи объектах они еще продолжаются — их общая протяженность достигает 446 погонных метров. Эти мосты планируют ввести в эксплуатацию в 2026 году.
Среди обновленных — мост через реку Возжайка в селе Камаево Менделеевского района, мост через реку Ачису по улице Хади Такташа в селе Ямашево Рыбно‑Слободского района, а также мост через ручей на автомобильной дороге Лениногорск — Черемшан в Черемшанском районе.
Значимые работы проведены и на мостах, имеющих ключевое значение для региональной транспортной системы. В частности, выполнен капитальный ремонт:
- моста через приток реки Арборка на автодороге Балтаси — Атня в Балтасинском районе;
- моста через реку Бирля на автодороге Большие Кайбицы — Камылово в Кайбицком районе;
- моста через ручей на автодороге «Казань — Оренбург» — Чистополь в Чистопольском районе.
Напомним, что в Татарстане ввели новые ограничения для большегрузов на пяти мостах.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».