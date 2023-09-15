Дима Билан и Лариса Долина выступят на гала-концерте «Добрая волна» в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Дима Билан, Игорь Крутой, Лариса Долина, Жасмин, Сосо Павлиашвили и Burito выступят на гала-концерте благотворительного фестиваля «Добрая волна» в Казани. Финальный этап пройдет с 18 по 21 сентября.

В финале примут участие около 100 детей. Зрителей ждет вокал, игра на инструменте и хореография. Победителям подготовили денежные призы, информирует казанская мэрия.

В этом году заявки на участие направили более чем 1 500 детей со всей России. Отборочные туры проходили в восьми городах страны: Казани, Ярославле, Москве, Краснодаре, Кемерове, Екатеринбурге, Новосибирске и Севастополе.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Фестиваль «Добрая волна» создан в 2017 году. В прошлом году состоялось пятое, юбилейное мероприятие.

В декабре 2021 года за победу в финале боролись 113 участников со всей России. Это дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Поддерживали на гала-концерте их Игорь Крутой, Светлана Сурганова, Олег Газманов, Дима Билан, Анжелика Варум.



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Айрат Назипов