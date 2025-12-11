В Татарстане определили кадастровую стоимость для 55 тысяч объектов

За указанный месяц в ЦГКО поступило 174,6 тысячи объектов недвижимости

Фото: Динар Фатыхов

В ноябре 2025 года Центр государственной кадастровой оценки (ЦГКО) продолжил работу по определению кадастровой стоимости объектов недвижимости. Закон регламентирует процедуру для вновь учтенных объектов, ранее учтенных объектов при внесении сведений в ЕГРН, а также для объектов, в сведения о которых внесены изменения — например, при смене вида разрешенного использования земельного участка, изменении площади объекта или материала стен здания. Об этом пишет пресс-служба Минземимущества РТ.

За указанный месяц в ЦГКО поступило 174,6 тысячи объектов недвижимости. Из них кадастровая стоимость была определена для 55,3 тысячи объектов. Детальная разбивка по типам объектов выглядит следующим образом:

земельные участки — 29 754;

здания — 16 319;

помещения — 6 480;

сооружения — 1 237;

объекты незавершенного строительства — 41;

машино‑места — 1 503.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом для 119 217 объектов изменение сведений в ЕГРН не повлекло за собой пересмотр их кадастровой стоимости. В этой категории распределение по типам следующее:

земельные участки — 104 360;

здания — 8 254;

помещения — 5 113;

сооружения — 1 234;

объекты незавершенного строительства — 68;

машино‑места — 188.

Рената Валеева