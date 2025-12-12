ФНС и полиция выявили схему ухода от налогов на 47 млн рублей в татарстанской компании

Там оформили фиктивные взаимоотношения с 20 контрагентами

Фото: Динар Фатыхов

Руководитель ООО «Праймторг» стала фигурантом уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, в период с 2021 по 2023 год директор компании использовала схему с внесением заведомо ложных сведений в налоговые декларации и иные отчетные документы. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Татарстану.

Суть предполагаемого правонарушения заключалась в оформлении фиктивных взаимоотношений с 20 контрагентами. С помощью этой схемы, как полагает следствие, были сокрыты объекты налогообложения, что позволило уклониться от уплаты НДС и налога на прибыль организаций. Общая сумма неуплаченных налогов превысила 47 млн рублей.



Ранее в Казани возбудили уголовное дело в отношении руководителя фирмы, подозреваемой в уклонении от уплаты налогов на сумму более 27 млн рублей. В 2021—2023 годах директор ООО «Газ-Автоматика» путем внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях с 15 контрагентами уклонилась от уплаты НДС и налога на прибыль организаций.

Рената Валеева