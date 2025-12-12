Как ЦБ может регулировать маркетплейсы с банковскими услугами
От названия к сути регулирования: почему старые правила не работают для новых компаний
Офлайн-ретейлеры поддержали крупные банки в споре с маркетплейсами, но дискуссия о скидках за «свою» карту вышла далеко за рамки маркетинга. На деле это столкновение двух парадигм: устаревшего регулирования по формальному признаку и необходимости регулировать участников рынка по сути их деятельности. Банк России стоит перед выбором: пытаться вписать новые гибридные экосистемы в старые рамки или создать современные правила, фокусируясь на той финансовой функции, которую эти игроки реально выполняют. Ключевым направлением для воплощения этих правил в жизнь может стать развитие открытой финансовой инфраструктуры, ядром которой выступают цифровой рубль и Система быстрых платежей, подробнее — в авторской колонке digital-экономиста Равиля Ахтямова.
Почему формальный подход терпит неудачу
Классическое регулирование четко разделяло участников рынка: вот банк, вот платежный агрегатор, вот торговая площадка. Сегодня маркетплейс с аффилированным банком, предлагающий уникальные условия платежа, одновременно является и продавцом, и организатором финансовой услуги. Попытка регулировать его только как «магазин» игнорирует суть его работы и создает системные риски:
- для рынка — малые банки не могут конкурировать с экосистемами, субсидирующими финансовые услуги за счет прибыли от коммерции;
- для потребителя: его выбор искажается необходимостью подбирать «правильный» платежный инструмент для лучшей цены;
- для стабильности: финансовые риски могут накапливаться в невидимой части сложных холдингов.
Принцип activity-based regulation: мировая практика
Ряд зарубежных юрисдикций, таких как США, уже перешли к регулированию по сути деятельности (activity-based regulation). Анализ их опыта дает четкие ориентиры.
Их опыт показывает, что эффективный контроль строится не на вопросе «Кто вы?» (банк или маркетплейс), а на вопросе «Что вы делаете?». Если экосистема выдает кредиты — она должна выполнять нормы для кредиторов, если агрегирует платежи — правила для платежных систем.
Открытая инфраструктура как технологический катализатор нового регулирования
Цифровой рубль (ЦР) и Система быстрых платежей (СБП) — это элементы стратегической инфраструктуры для внедрения принципа регулирования по сути. Они меняют архитектуру платежей, создавая нейтральную и прозрачную среду.
Сравнительный анализ платежных инструментов и инфраструктур
Как видно из сравнения, развитие таких инфраструктур, как ЦР и СБП, позволяет технически встроить принципы прозрачности и открытости в саму платежную систему, создавая технологический фундамент для нового регулирования.
Конструктивная дорожная карта: от теории к практике
Реализация принципа регулирования по сути требует от ЦБ конкретных шагов. Основные меры можно свести в следующую таблицу:
На основе этого подхода можно выделить четыре конкретных шага:
- Внедрить принцип «активность-триггер». Четко законодательно определить, какие финансовые операции (кредитование, агрегация платежей) требуют лицензии ЦБ, независимо от основного бизнеса компании.
- Усилить надзор за партнерствами (BaaS-модель). Разработать жесткие стандарты для банков, предоставляющих инфраструктуру экосистемам, возлагая на них основную ответственность.
- Создать технологическую основу для прозрачности через открытые инфраструктуры. Активно использовать и развивать СБП и платформу ЦР как среду с высокой степенью аудируемости и встроенными регуляторными стандартами.
- Разработать стресс-тесты для гибридных моделей. Требовать от экосистем тестирования устойчивости их финансовых сервисов, учитывая работу в условиях новых инфраструктурных решений.
Новое регулирование ЦБ: от контролера форм к архитектору содержания
Задача ЦБ эволюционирует: от контроля за формальными соответствиями конкретных организаций — к проектированию общих правил для финансовой деятельности в любых ее проявлениях.
Это означает переход к регулированию, которое:
- смотрит на функцию, а не на вывеску;
- использует развитие открытых технологических стандартов и инфраструктур (СБП, ЦР, API) как основу для обеспечения прозрачности и нейтральности «изнутри»;
- создает пропорциональные рискам требования, позволяя инновациям развиваться в безопасных и честных рамках.
Цифровой рубль и Система быстрых платежей в этой повестке — это элементы нового инфраструктурного слоя, позволяющие регулятору строить новую, более сложную и устойчивую архитектуру финансового рынка. Только такой комплексный подход позволит реализовать потенциал экосистем, обеспечив при этом долгосрочную стабильность и честную конкуренцию.
