Как ЦБ может регулировать маркетплейсы с банковскими услугами

От названия к сути регулирования: почему старые правила не работают для новых компаний

Фото: Максим Платонов

Офлайн-ретейлеры поддержали крупные банки в споре с маркетплейсами, но дискуссия о скидках за «свою» карту вышла далеко за рамки маркетинга. На деле это столкновение двух парадигм: устаревшего регулирования по формальному признаку и необходимости регулировать участников рынка по сути их деятельности. Банк России стоит перед выбором: пытаться вписать новые гибридные экосистемы в старые рамки или создать современные правила, фокусируясь на той финансовой функции, которую эти игроки реально выполняют. Ключевым направлением для воплощения этих правил в жизнь может стать развитие открытой финансовой инфраструктуры, ядром которой выступают цифровой рубль и Система быстрых платежей, подробнее — в авторской колонке digital-экономиста Равиля Ахтямова.

Почему формальный подход терпит неудачу

Классическое регулирование четко разделяло участников рынка: вот банк, вот платежный агрегатор, вот торговая площадка. Сегодня маркетплейс с аффилированным банком, предлагающий уникальные условия платежа, одновременно является и продавцом, и организатором финансовой услуги. Попытка регулировать его только как «магазин» игнорирует суть его работы и создает системные риски:

для рынка — малые банки не могут конкурировать с экосистемами, субсидирующими финансовые услуги за счет прибыли от коммерции;

малые банки не могут конкурировать с экосистемами, субсидирующими финансовые услуги за счет прибыли от коммерции; для потребителя : его выбор искажается необходимостью подбирать «правильный» платежный инструмент для лучшей цены;

: его выбор искажается необходимостью подбирать «правильный» платежный инструмент для лучшей цены; для стабильности: финансовые риски могут накапливаться в невидимой части сложных холдингов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Принцип activity-based regulation: мировая практика

Ряд зарубежных юрисдикций, таких как США, уже перешли к регулированию по сути деятельности (activity-based regulation). Анализ их опыта дает четкие ориентиры.

Аспект регулирования Реальность в США (2025) Ключевой вывод для ЦБ РФ Общий подход Регулирование зависит от конкретной финансовой деятельности, а не от названия компании («банк», «маркетплейс») Строить регулирование не вокруг формы («экосистема»), а вокруг сути оказываемых финансовых услуг Инструменты надзора Многоуровневая система надзора (CFPB, SEC, FTC) с жестким пресечением недобросовестных практик (UDAAP) Прямой запрет — лишь один из инструментов. Эффективнее создать регуляторное поле, где для каждой финансовой ниши нужно отдельное разрешение Ответ на интеграцию Финтехи либо получают банковские лицензии, либо работают через лицензированных банков-партнеров по модели BaaS Технологическая интеграция не отменяет правил. Надзор должен охватывать и партнерские модели, возлагая ответственность на лицензированные организации

Их опыт показывает, что эффективный контроль строится не на вопросе «Кто вы?» (банк или маркетплейс), а на вопросе «Что вы делаете?». Если экосистема выдает кредиты — она должна выполнять нормы для кредиторов, если агрегирует платежи — правила для платежных систем.



сгенерировано при помощи нейросети "Кандинский"

Открытая инфраструктура как технологический катализатор нового регулирования

Цифровой рубль (ЦР) и Система быстрых платежей (СБП) — это элементы стратегической инфраструктуры для внедрения принципа регулирования по сути. Они меняют архитектуру платежей, создавая нейтральную и прозрачную среду.

Сравнительный анализ платежных инструментов и инфраструктур

Критерий Закрытая экосистема (карта маркетплейса) Система быстрых платежей (СБП) Цифровой рубль (ЦР) Оператор и контроль Частная экосистема, непрозрачное перекрестное субсидирование Банк России. Нейтральная инфраструктура Банк России. Инфраструктурная платформа ЦБ для прямого учета Доступность для банков Ограниченная, барьеры для малых и средних банков Открытая для всех банков-участников Открытая для всех аккредитованных банков (равные условия) Влияние на цену Искажена: цена зависит от выбранной карты Прозрачна: цена товара едина Технически поддерживает принцип «единой цены» через обязательный единый QR-код Технологический потенциал Закрытые решения для удержания клиента Быстрые переводы Программируемость, смарт-контракты — основа для инновационных сервисов

Как видно из сравнения, развитие таких инфраструктур, как ЦР и СБП, позволяет технически встроить принципы прозрачности и открытости в саму платежную систему, создавая технологический фундамент для нового регулирования.



Максим Платонов / realnoevremya.ru

Конструктивная дорожная карта: от теории к практике

Реализация принципа регулирования по сути требует от ЦБ конкретных шагов. Основные меры можно свести в следующую таблицу:

Цель регулирования Конкретное предложение Ожидаемый эффект и роль новой инфраструктуры (СБП/ЦР) Прозрачность и защита потребителя Введение обязательного отображения «единой базовой цены». Любая скидка указывается отдельно Открытые инфраструктуры технически поддерживают этот принцип: единые стандарты (QR-код) исключают скрытое манипулирование ценой Недопущение недобросовестной конкуренции Раскрытие структуры финансирования акций, привязанных к «своей» карте Нейтральные платформы (СБП, ЦР) как открытая инфраструктура создают равные условия, снижая ценность эксклюзивных партнерств Управление системными рисками Специальные нормативы для банков внутри нефинансовых холдингов (повышенные буферы капитала) Инфраструктуры ЦБ (особенно ЦР) устраняют ряд традиционных рисков и дают регулятору новые инструменты для макропруденциального мониторинга Стимулирование открытой конкуренции Активное продвижение СБП и цифрового рубля как нейтральной основы для бонусных программ Создается поле для конкуренции качеством сервисов на основе общих стандартов, а не эксклюзивности доступа

На основе этого подхода можно выделить четыре конкретных шага:



Внедрить принцип «активность-триггер». Четко законодательно определить, какие финансовые операции (кредитование, агрегация платежей) требуют лицензии ЦБ, независимо от основного бизнеса компании. Усилить надзор за партнерствами (BaaS-модель). Разработать жесткие стандарты для банков, предоставляющих инфраструктуру экосистемам, возлагая на них основную ответственность. Создать технологическую основу для прозрачности через открытые инфраструктуры. Активно использовать и развивать СБП и платформу ЦР как среду с высокой степенью аудируемости и встроенными регуляторными стандартами. Разработать стресс-тесты для гибридных моделей. Требовать от экосистем тестирования устойчивости их финансовых сервисов, учитывая работу в условиях новых инфраструктурных решений.

Реальное время / realnoevremya.ru

Новое регулирование ЦБ: от контролера форм к архитектору содержания

Задача ЦБ эволюционирует: от контроля за формальными соответствиями конкретных организаций — к проектированию общих правил для финансовой деятельности в любых ее проявлениях.

Это означает переход к регулированию, которое:

смотрит на функцию, а не на вывеску;

использует развитие открытых технологических стандартов и инфраструктур (СБП, ЦР, API) как основу для обеспечения прозрачности и нейтральности «изнутри»;

(СБП, ЦР, API) как основу для обеспечения прозрачности и нейтральности «изнутри»; создает пропорциональные рискам требования, позволяя инновациям развиваться в безопасных и честных рамках.

Цифровой рубль и Система быстрых платежей в этой повестке — это элементы нового инфраструктурного слоя, позволяющие регулятору строить новую, более сложную и устойчивую архитектуру финансового рынка. Только такой комплексный подход позволит реализовать потенциал экосистем, обеспечив при этом долгосрочную стабильность и честную конкуренцию.

