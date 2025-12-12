В районе Татарстана введут плату за четвертого ребенка в размере 200 тыс. рублей

Речь идет об Апастовском районе, где на данный момент зафиксирована самая высокая сумма выплат среди районов республики

Фото: Евгения Осипова

В 2026 году в Апастовском районе Татарстана появится новая мера социальной поддержки семей: женщины, родившие четвертого или последующего ребенка, смогут получить единовременную выплату в размере 200 тыс. рублей.

Право на выплату получат жительницы района, которые постоянно проживают на его территории не менее одного года на дату обращения. В случае смерти матери пособие может быть перечислено отцу ребёнка.

— Установить за счет средств бюджета Апастовского муниципального района Республики Татарстан в 2026 году единовременную выплату женщинам, постоянно проживающим в Апастовском районе Республики Татарстан на дату обращения не менее одного года, в случае рождения четвертого ребенка или последующих детей в размере 200 тысяч рублей, — говорится в документе, который находится на антикоррупционной экспертизе.

Реальное время / realnoevremya.ru

Напомним, что в Спасском районе Татарстана власти планируют ввести единовременные выплаты за рождение четвертого и последующих детей в размере 50 тыс. рублей, помимо этого за четвертого ребенка в Аксубаевском районе Татарстана заплатят ту же сумму — 50 тыс. рублей. Также в Новошешминском районе Татарстана за рождение ребенка в семье участника СВО будут платить по 30 тыс. рублей.

Наталья Жирнова