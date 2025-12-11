Зеленский допустил проведение «всеукраинского референдума» по территориальным вопросам

Ранее посланники президента США потребовали от Зеленского в течение нескольких дней ответить на предложение о мирном соглашении

Президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность проведения «всеукраинского референдума» по территориальным вопросам. Об этом сообщает телеканал «Общественное» со ссылкой на ответы Зеленского журналистам.

— Что касается территориальных вопросов, планируется провести всеукраинский референдум. Как он будет проходить, пока неизвестно, — цитирует телеканал слова Зеленского.

Ранее посланники президента США Дональда Трампа потребовали от Зеленского в течение нескольких дней ответить на предложение о мирном соглашении, которое в числе прочего предусматривает вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса.

Источник, знакомый с предлагаемыми сроками, сообщил, что Трамп рассчитывал заключить сделку к Рождеству, то есть к 25 декабря.

По информации СМИ, Зеленский сообщил американским посланникам, что ему необходимо время для консультаций с другими европейскими союзниками, прежде чем реагировать на предложение Вашингтона. Киев опасается, что принятие такого плана без широкой поддержки Европы может подорвать единство Запада. Один из западных чиновников заявил, что украинская сторона оказалась в затруднительном положении: она не может принять положение о передаче территорий, но в то же время не может отвергнуть требования США.

Для обсуждения предложенного Вашингтоном мирного плана в субботу, 13 декабря, запланирована встреча представителей США, Украины и ряда европейских стран.

Рената Валеева