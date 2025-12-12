Россия поддержит Туркменистан в период его председательства в СНГ

Об этом заявил Владимир Путин на международном форуме в Ашхабаде

Президент России Владимир Путин принял участие в Международном форуме в Ашхабаде, посвященном Году мира и доверия. В своем выступлении глава государства подчеркнул ключевую роль ООН в современной международной системе. По оценке Путина, ООН достойно выполняет свою миссию и зачастую остается единственным механизмом, позволяющим обеспечивать баланс интересов различных государств.

Президент особо отметил необходимость учитывать мнения всех стран при решении проблем на международной арене.

В ходе мероприятия Владимир Путин дал высокую оценку роли Туркменистана, указав, что страна пользуется заслуженным уважением как в регионе, так и на мировой арене. Президент также заявил о готовности России оказать поддержку Туркменистану в период его председательства в СНГ в 2026 году.

Визит российского лидера в Туркменистан начался в ночь на пятницу. Утром Путин посетил монумент Нейтралитета в Ашхабаде, где возложил венок. В программе визита — серия двусторонних встреч. В частности, запланированы переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Напомним, что Рустам Минниханов также прибыл в Ашхабад для участия в международном форуме.

Наталья Жирнова