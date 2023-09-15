Эксперты ИРТТЭК оценили возможность блокировки черноморских проливов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Эксперты Института развития технологий ТЭК оценили риски блокировки для России черноморских проливов Босфор и Дарданеллы. Они напомнили, что судоходство в них регулируется международной Конвенцией Монтрё, статья 19 которой закрепляет право Турции закрыть их для кораблей воюющих стран.

— В Турции периодически поднимается вопрос пересмотра международного правового режима черноморских проливов, установленного Конвенцией Монтрё. Таким образом, Анкара добивается контроля над Черным морем со всеми вытекающими отсюда последствиями для морской торговли и военных перемещений в этом районе, — сообщила аналитик, эксперт Института развития технологий ТЭК Елена Зотова.

Она обратила внимание, что юридически у Турции нет права перекрыть России доступ в проливы Босфор и Дарданеллы. Однако на практике подобные проблемы возникали.

— Например, в 2004 году, когда существенно возрос объем российского нефтеэкспорта, Турция ввела ограничения движения судов в Босфоре. Это привело к пробкам в проливе, убыткам за простой танкеров в размере, превышающем 100 тысяч долларов в сутки, — рассказала Елена Зотова.

Эксперты считают, что поддержка Евросоюзом и США нового транспортного коридора Индия — Ближний Восток — Европа без участия Китая, России и Турции существенно меняет расстановку сил в сфере глобальной инфраструктуры. По их словам, новая инициатива создает предпосылки к войне за «транспортные коридоры».

Специалисты Института развития технологий ТЭК утверждают, что Запад нацелен на политическую конкуренцию с Россией и Китаем за влияние в странах Азии и Ближнего Востока. В этой ситуации Босфор и Дарданеллы, через которые перевозятся российские товары и нефть, приобретают важнейшее значение во внешней политике РФ.

По подсчетам Росморречфлота, Черноморский бассейн лидирует по грузообороту среди морских портов страны. Через них за январь — август 2023 года перевезли 200,9 млн тонн грузов, в том числе 96,9 млн тонн сухих и 104 млн тонн наливных.



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Татьяна Демина