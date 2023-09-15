Новым главой Росавиации назначили Дмитрия Ядрова

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Legal Forum - ПМЮФ

Новым руководителем Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) стал Дмитрий Ядров. Александр Нерадько освобожден от этой должности, сообщает пресс-служба правительства.

Дмитрий Ядров работал в различных должностях в государственной корпорации по организации воздушного движения в России. В 2019 году перешел на работу в Росавиацию, где в качестве заместителя руководителя координировал деятельность структурных подразделений агентства в сфере организации использования воздушного движения, летной эксплуатации и развития аэродромной инфраструктуры, а также курировал реализацию важнейших отраслевых федеральных проектов.

На пост главы ведомства Ядрова назначил премьер-министр России Михаил Мишустин.



взято realnoevremya.ru с сайта kremlin.ru/руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько (слева)

Сегодня сообщалось о скорой отставке руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александра Нерадько. Как писали СМИ, в мае прошлого года Нерадько получил замечание от правительства за ненадлежащее исполнение им должностных обязанностей. Уточнялось, что выговор был сделан из-за системного неисполнения главой Росавиации поручений министра транспорта Виталия Савельева и правительства.

В 2017 году увольнения Нерадько требовал министр транспорта России Максим Соколов из-за ситуации с авиакомпанией «ВИМ-Авиа». Но премьер-министр Дмитрий Медведев и вице-премьер Аркадий Дворкович отказались отправлять его в отставку.

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Айрат Назипов