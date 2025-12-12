В выходные улица Тэцевская будет полностью перекрыта

В Казани в ночь с 13 на 14 декабря перекроют движение по участку улицы Тэцевской — от улицы Хлебозаводской до улицы Гудованцева. Ограничение введут с 20:00 13 декабря и снимут только в 08:00 14 декабря. Мера связана с проведением ремонтных работ, сообщает городской Комитет по транспорту.

Сообщается, что из‑за перекрытия изменятся маршруты общественного транспорта №29 и №62. На указанный период эти рейсы перестанут останавливаться на остановках по улице Тэцевской, включая «Белинского», «Совхоз Тепличный», «Хлебозаводская», «Вертолетный завод», «Водоканал» и «Улица Тэцевская».

Чтобы обеспечить транспортную доступность для пассажиров и сотрудников вертолетного завода, на время перекрытия запустят два шаттл‑автобуса. Один будет курсировать между улицей Гудованцева и Вертолетным заводом, второй — между станцией метро «Авиастроительная» и остановкой «Улица Хлебозаводская».

Напомним, что в Казани на полгода ограничат движение в сторону Борового Матюшино.

Наталья Жирнова