В Татарстане вновь увеличили финансирование программы развития сферы туризма и гостеприимства

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Кабмин Татарстана в очередной раз увеличил общий объем финансирования мероприятий государственной программы развития сферы туризма и гостеприимства в республики. Он достиг 8,128 млрд рублей.

Объем финансирования программы развития сферы туризма и гостеприимства Татарстана вырос на 101 млн рублей, подсчитало «Реальное время». В августовской редакции он составлял 8,027 млрд рублей.



Из бюджета Татарстана на реализацию программы выделят 1,7 млрд рублей, в том числе 219,4 млн рублей в этом году и 102,5 млн рублей в следующем. На 2025-й предусмотрено 103,3 млн рублей.

Из федерального бюджета в программу вложат в общей сложности 1,285 млрд рублей. На 2023 год предусмотрено 594,2 млн рублей.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Изменения в объемы финансирования программы развития сферы туризма и гостеприимства Кабмин республики вносил в августе 2023 года. Тогда они выросли на 610,3 млн рублей по сравнению с предшествующей редакцией.

«Реальное время» писало, что Татарстан готовится к новому этапу реализации программы развития сферы туризма и гостеприимства. Действует она в республике с 2014 года и рассчитана до 2025-го.



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Татьяна Демина