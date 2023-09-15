Камила Валиева потребовала от СAS восстановить золото чемпиона России — 2021

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Российская фигуристка, уроженка Казани Камила Валиева требует от Спортивного арбитражного суда (CAS) восстановить ее золотую медаль чемпионата России — 2021. Слушания начнутся 26 сентября.

— Госпожа Валиева требует от CAS решения о том, что он не обладает юрисдикцией в отношении претензий WADA, ISU и РУСАДА, поскольку допинговое нарушение не доказано, и результат на чемпионате России должен быть восстановлен, — сообщили в Спортивном арбитражном суде.

Фигуристка хочет, чтобы CAS признал отсутствие вины или халатности с ее стороны, «или, что еще более важно, нарушение не было преднамеренным». По ее мнению, период дисквалификации не должен превышать двух лет и «никакие результаты не могут быть аннулированы», пишет «РИА Новости».

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, Камила Валиева завоевала золото в командном зачете на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. После этого появилась информация, что фигуристка 25 декабря 2021-года, когда проходила произвольная программа чемпионата России, сдала положительную допинг-пробу — в ней выявили триметазидин.

От соревнований в личном зачете не отстранили, но МОК предупредил, что в случае победы или призового места Камилы Валиевой в женском одиночном фигурном катании на Олимпиаде в Пекине результаты будут считаться предварительными. Свою произвольную программу спортсменка, которой на тот момент было 15 лет, откатала с ошибками, упав почти в самом начале. В итоге она заняла 4-е место. Олимпийской чемпионкой стала россиянка Анна Щербакова.



После информации о положительной допинг-пробе дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства провел расследование. По его итогу установили «отсутствие вины или халатности», в связи с чем наказания фигуристки не последовало. Вместе с этим аннулировали ее золотую медаль на чемпионате России — 2021.

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Татьяна Демина