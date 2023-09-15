Россиянина приговорили к 12,5 года колонии за контрабанду в США изделий для ракет

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Тверской областной суд приговорил к 12,5 года лишения свободы россиянина Сергея Кабанова. По заданию американских спецслужб мужчина организовал контрабандный канал поставки в США изделий для ракетной техники.

Как пишет RT со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, злоумышленник отправил через Латвию в США изделия, которые применяются в ракетной технике ВС России. В итоге изделия получила фирма, подконтрольная американскому министерству обороны.

— Решением суда Кабанов приговорен к 12 годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, — сообщили в ЦОС.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В июне ФСБ России задержала пять человек, которые пытались приобрести при координации гражданина Украины один килограмм радиоактивного вещества за $3,5 млн и вывезти его за рубеж, чтобы использовать в ущерб интересам России в ходе спецоперации. Было возбуждено уголовное дело по ст. 220 УК РФ (незаконное обращение с радиоактивными веществами) и ст. 30, ст. 226.1 УК РФ (приготовление к контрабанде радиоактивных веществ).



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Айрат Назипов