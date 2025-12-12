С российского «крабового короля» взыскали 4,3 млрд рублей за контрабанду

Суд заочно приговорил рыбопромышленника Олега Кана к 24 годам колонии

Фото: Реальное время

Фрунзенский районный суд Владивостока вынес заочный приговор сахалинскому рыбопромышленнику Олегу Кану. Он признан виновным в создании преступного сообщества, контрабанде живого краба и уклонении от уплаты налогов, сообщают РИА «Новости».

Суд назначил Кану 24 года лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в 5 млн рублей. Срок начнет исчисляться с момента задержания. Кроме того, с бизнесмена взыскали в доход государства 4,2 мрд рублей — сумму, эквивалентную стоимости контрабандного товара.

По данным следствия, в 2014—2019 годах Кан с соучастниками организовал контрабандные поставки крабов из России в Японию, Южную Корею и КНР. Общий объем незаконных поставок превысил 2,6 мрд рублей. Схема заключалась в декларировании товара по заниженной стоимости при фактической отгрузке по завышенной цене. Ущерб от неуплаты таможенных платежей оценен в 9,3 млн рублей. Ранее, в апреле 2024 года, Кан был заочно приговорен к 17 годам лишения свободы за организацию убийства бизнесмена Валерия Пхиденко во Владивостоке в 2010 году. Также суд взыскал с него по 3 млн рублей в пользу каждого из пяти потерпевших в качестве компенсации морального вреда.

В настоящее время Олег Кан скрывается за границей. Он объявлен в международный розыск и заочно арестован.

Напомним, что бенефициара «Волгадорстроя» Айрата Миннуллина оставили в СИЗО Казани. Апелляционная инстанция посчитала законным арест ВИП-дорожника по делу о хищениях 2,4 млрд рублей при строительстве М-12.

Наталья Жирнова