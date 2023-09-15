«Парк будет пополняться постепенно»: авиакомпания «ЮВТ Аэро» получит самолеты Ту-214 уже в 2025 году

Авиаэксперт высоко оценил перспективы казанского самолета

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Во время ежегодного послания раис Татарстана Рустам Минниханов вновь анонсировал закупку республиканской авиакомпанией «ЮВТ Аэро» самолетов Ту-214. Глава региона не назвал точных дат, когда машины от Казанского авиазавода пополнят парк воздушного перевозчика, ограничившись лишь словами, что самолеты появятся в его распоряжении в ближайшее время. За ответами «Реальное время» обратилось к самой авиакомпании, где рассказали, что будут использовать Ту-214 лишь в 2025 году. Наше издание вместе с авиационным экспертом и главным редактором портала Avia.ru Романом Гусаровым оценило перспективы закупки казанских самолетов и шансы Ту-214 заменить иностранные машины. Детали — в нашем материале.



«В ближайшее время мы планируем пополнить парк новыми самолетами»



Как сообщил во время послания Рустам Минниханов, авиакомпания «ЮВТ Аэро» выполняет полеты из аэропортов республики по 40 маршрутам. По его словам, в ближайшее время для них будут закуплены самолеты Ту-214, но конкретных сроков раис не назвал.



— В ближайшее время мы планируем пополнить парк новыми самолетами Ту-214 Казанского авиационного завода, — лаконично сказал Минниханов, не вдаваясь в подробности.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В августе этого года глава «Ростеха» Сергей Чемезов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что прогнозируемый объем производства самолетов Ту-214 к 2025 году составит 10 машин в год.



— Это самолеты, которые сегодня очень нужны будут нашим авиакомпаниям, поскольку с 2025 года начнется выбытие всех иностранных компаний, потому что необходимы будут капитальные ремонты самолетов, — заявил глава государства.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

К слову, с 2027 года целевой объем производства Ту-214 должен составить 20 машин в год — такой договоренности достигли в прошлом месяце в ходе посещения Казанского авиастроительного завода. Рассчитывается, что самолет доработают до конца 2024 года. Министр финансов России Антон Силуанов считает, что обновленный самолет Ту-214 будет таким же эффективным, как Boeing и Airbus.

Кроме этого, в конце июля Михаил Мишустин во время посещения предприятия одобрил программу модернизации второй очереди общей стоимостью 83,6 млрд рублей, которая даст возможность выйти на новые темпы сборки машин. Половину этой суммы — 41,8 млрд рублей — правительство страны решило выделить из Фонда национального благосостояния. К 2032 году казанцы могут построить 156 лайнеров — по крайней мере, такой прогноз представила команда ПАО «Туполев».

На Ту-214 будут выполняться как региональные, так и международные перевозки

В самой республиканской авиакомпании «Реальному времени» сообщили, что планируют начало эксплуатации ВС ТУ-214 на 2025 год. Парк будет пополняться постепенно. Однако сколько точно будет куплено самолетов, авиаперевозчик не уточнил.

— «ЮВТ Аэро» прорабатывает идею о том, чтобы объединить в единую систему работу региональных (CRJ 200) и среднемагистральных (Ту-214) самолетов. 50-местные Bombardier CRJ 200 подвозят в столицу РТ пассажиров из близлежащих регионов, а отсюда их бы увозили среднемагистральные лайнеры на дальние направления. Заявленная дальность Ту-214 для общества — 6,5 тысячи километров, — сообщили в авиакомпании.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Там добавили, что на Ту-214 будут выполняться как региональные, так и международные перевозки.

«По полетным характеристикам самолет вполне себе современен»



Как сообщил авиационный эксперт и главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров, Ту-214 уже находится в эксплуатации у других предприятий. По его мнению, технически его эксплуатировать будет несложно. Специалист подчеркнул, что «ЮВТ Аэро» перед покупкой самолетов нужно провести очень много работы, поскольку это новый тип самолета для них.



— У них сейчас нет таких самолетов, они используют самолеты младшего класса. Им придется серьезно подойти к использованию Ту-214, сюда относится и подготовка пилотов, особенно с учетом того, что в самолете трехчленный экипаж, это непросто, потому что в России уже даже не готовят бортинженеров. Наверно, нужно будет перенимать опыт у авиакомпании Red Wings, которые еще недавно эксплуатировали самолет Ту-204, являющийся родственным самолетом Ту-214. Понятно, что они разных модификаций, но по сути это одна модель. И к слову, первые Ту-214 пойдут в Red Wings, насколько я понимаю. Сделано это потому, что они уже летали на Ту-204 и у них есть опыт использования самолетов этого семейства, — объяснил Гусаров.



realnoevremya.ru/Максим Платонов

Эксперт выразил надежду, что республиканский перевозчик не ограничится одним самолетом, а закупит какое-то количество, потому что чем их больше, тем ниже себестоимость эксплуатации, появляется инфраструктура, готовится персонал, появляются инженерные службы. Иначе не имеет никакого смысла условно покупать два самолета. Он добавил, что подобных Ту-214 самолетов в России еще нет, а МС-21 обещают только к концу следующего года, и то все их купит «Аэрофлот». Остается только Ту-214, если татарстанская авиакомпания собирается в этом сегменте себя реализовать.



— Самолеты Ту-214 всегда выпускались малой серией, это не было массовым производством, производилось один-два самолета в год. И вернуть масштабное производство быстро сложно, да и развернуть его очень сложно. Потому что Ту-214 — это не самолет вроде Airbus или МС-21, которые считаются цифровыми машинами, в смысле его производства. Поэтому большими сериями производить его просто невозможно. Это нужно масштабировать производство, если нужно в два раза больше самолетов, то необходимо и в два раза больше станков, людей, — прокомментировал темпы развития казанского самолета Гусаров.



realnoevremya.ru/Максим Платонов

Авиаэксперт выразил опасения по поводу обещаний производить по 20 самолетов в год. По его мнению, это неподъемная задача. Для этих целей нужны колоссальные инвестиции, и у него есть сомнения, что они когда-либо окупятся.



— Даже 20 самолетов для нашей отрасли большой погоды не сделают, они станут некой поддержкой. Нам нужно 700 самолетов, а если выпускать по пять самолетов в год, то нам понадобится 150 лет на полную замену. Это невозможно столько времени ждать. Перспективы самолета Ту-214 несколько локальные, он должен стать как еще один тип авиамашин, как некая поддержка импортозамещения парка авиакомпаний. Если все будет нормально с МС-21 и Superjet, к ним подключится Ту-214, то у нас будет перспектива импортозаместить весь парк иностранных самолетов в течение 10 лет, боюсь, что не быстрее. И Ту-214 может оказать свою помощь в этом деле. По полетным характеристикам самолет вполне себе современен. Он отвечает требованиям безопасности, дальности полета, отвечает всем современным требованиям, — заключил Роман Гусаров.

Напомним, что из-за антироссийских санкций, которые затронули и авиаотрасль, по итогам 2022 года Россия потеряла 85 самолетов Airbus и Boeing — основные пассажирские суда в российских авиакомпаниях, составляющие десятую часть иностранного авиапарка.

realnoevremya.ru/Максим Платонов





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