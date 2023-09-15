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Почти полмиллиарда рублей взыскали с должников по коммунальным платежам в Татарстане с начала года

14:49, 15.09.2023
Почти полмиллиарда рублей взыскали с должников по коммунальным платежам в Татарстане с начала года
Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

С начала 2023 года судебные приставы Татарстана взыскали с должников по жилищно-коммунальным платежам около 490 млн рублей. Об этом информирует пресс-служба ГУ ФССП России по республике.

В ведомстве рассказали, что в Сармановском районе Татарстана управляющая компания подала в суд на мужчину, который около года не оплачивал счета. Сумма долга достигла 100 тысяч рублей. На него возбудили исполнительное производство.

— Пристав-исполнитель выяснила, что на должника зарегистрирована Lada Vesta, и вынесла постановление о запрете на регистрационные действия с транспортным средством. Это спутало планы должника: он выставил автомобиль на продажу. Чтобы снять запрет, гражданин погасил долг в полном объеме, — рассказали в ГУ ФССП России по Татарстану.

realnoevremya.ru (архив)

Татарстанские судебные приставы с начала 2023 года взыскали порядка 701 млн рублей алиментов с должников. Это на 259 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Айрат Назипов
ЭкономикаОбществоВласть Татарстан Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан

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