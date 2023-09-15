«К нему придраться сложно»: за что уволили главу Росавиации Александра Нерадько

Эту должность он занимал на протяжении 15 лет

Фото: взято realnoevremya.ru с сайта kremlin.ru/руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько (слева)

Сегодня стало известно о том, что Александр Нерадько освобожден от должности руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация). Этот пост он занимал на протяжении 15 лет. Приказ об увольнении чиновника подписал лично премьер-министр Михаил Мишустин. С новым назначением российские власти затягивать не стали и посадили в кресло Нерадько его зама Дмитрия Ядрова. «Реальное время» вместе с авиационным экспертом Романом Гусаровым разбиралось, чем запомнился некогда бессменный руководитель Росавиации и какие проблемы предстоит решать его преемнику. Подробности — в материале издания.



В авиаотрасли Нерадько работает с середины 1980-х.

Александр Нерадько возглавил Росавиацию в 2009 году. До этого около пять лет руководил Федеральной аэронавигационной службой, в 2004-2005 гг. — Ространснадзором. В 2000-2004 годах. — первый заместитель министра транспорта РФ, руководитель Государственной службы гражданской авиации.

«Интерфакс» пишет, что в авиаотрасли Нерадько работает с середины 1980-х. После окончания в 1984 году Московского института инженеров гражданской авиации начал карьеру с работы авиатехником, инженером смены авиационно-технической базы «Внуковского производственного объединения». Также Александр Нерадько занимал пост главы Федеральной аэронавигационной службы (Росаэронавигация). В 2009 году по указу Владимира Путина эта организация была упразднена и появилась Росавиация, которой и «рулил» Нерадько.

Александр Нерадько сидит между Владимиром Путиным и татарским пилотом Дамиром Юсуповым взято realnoevremya.ru с сайта kremlin.ru/руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько (в центре))

Как говорит авиационный эксперт и главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров, трудно оценить это решение об увольнении Нерадько и сложно говорить, чем оно было вызвано. Говорить о нем можно будет только после того, как официальные лица дадут комментарии. Собеседник издания подчеркнул, что глава Росавиации трудился там на протяжении 15 лет За это время сотни федеральных чиновников поменяли свои места. А раз Нерадько столько лет сидел на своем месте, значит он устраивал других руководителей.

— Вряд ли он перестал соответствовать ожиданиям, он профессионал высокого уровня с огромным опытом. Наверно все-таки какие-то причины есть. Я не исключаю, что это может с кем-то не сработался, копилось-копилось и накопилось в конце концов. Бывают принципиальные решения, когда руководители различных отдельных структур находятся в постоянной дискуссии, спорах, это накапливается, начинает сложно работать, давайте работать по другому, может быть так. Понятно дело, что за 15 лет любой чиновник накопит огромный воз и немалую тележку каких-то к нему претензий. Может быть решили убрать его с должности по совокупности этого, а может и подумали, что 15 лет — это достаточный срок и попробовать другого человека, — считает Роман Гусаров.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

При этом, эксперт подчеркнул, что для Нерадько увольнение не стало новостью, скорее всего он заранее знал и с ним все это обговорили. По мнению Гусарова, будет плохо, если опыт такого человека не будет дальше как-то использован на пользу стране.

— Руководителей всегда нужно оценивать по результатам. У нас за 15 лет отрасль не падала куда-то в пропасть, а наоборот росла, причем во всех отношениях, и в качестве, количестве, технологичности, то есть все показатели шли вверх. Даже те вызовы, которые были очень болезненными, допустим пандемия, когда казалось, что половина авиакомпаний просто обанкротится или те же санкции, нам еще год назад обещали, что все самолеты разберут на запчасти. А результат мы видим, что в этом году наша авиация значительно превысит показатели прошлого года. То есть, перевозка пассажиров увеличилась на миллионы, и это в условиях санкций и ограничений. Нерадько это можно занести только в плюс. Несмотря ни на что, наши самолеты летают и даже больше, чем это было раньше. Тут к нему придраться сложно, — прокомментировал специалист.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Авиаэксперт добавил, что был бы Нерадько плохим руководителем, то он мешал развитию всей отрасли или справляться ей с проблемами, однако Росавиация решала все вопросы буквально в ручном режиме.

Замена не скажется на качестве работы самой Росавиации



Что же касается нового главы Росавиации Дмитрия Ядрова, то он родился в 1988 году. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации по специальности «Инженер по аэронавигационному обслуживанию и использованию воздушного пространства». Трудился на различных должностях в «Государственной корпорации по организации воздушного движения».



скриншот realnoevremya.ru из видео Legal Forum — ПМЮФ

В 2019 году перешел на работу в Росавиацию, где в качестве заместителя руководителя координировал деятельность структурных подразделений агентства в сфере организации использования воздушного движения, летной эксплуатации и развития аэродромной инфраструктуры, «а также курировал реализацию важнейших отраслевых федеральных проектов», цитирует пресс-службу российского правительства «Интерфакс».



— Среди приоритетов работы Росавиации под руководством Дмитрия Ядрова станут поддержание летной годности парка воздушных судов, сертификация авиационной техники отечественного производства, развитие беспилотной авиации, цифровизация информационных систем Росавиации. Особое внимание будет уделяться подготовке кадров и обновлению материально-технической базы учебных заведений, — прокомментировали будущую работу Ядрова в федеральном Минтрансе.



realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как подчеркнул эксперт Роман Гусаров, будучи замруководителя Росавиации Ядров погружен во все проблемы авиаотрасли и находится в курсе всего происходящего. По мнению нашего собеседника, его кандидатуру выбрали, потому что ему не понадобится время, чтобы входить в тему. Он в курсе всех текущих дел и проблем, которые нужно решать. Таким образом сейчас обеспечена беспрерывность работы Росавиации.



— Эта замена не скажется на качестве работы самой организации. Потому что человек, который и занимался оперативным решением многих вопросов получил повышение в должности и будет решать эти задачи. Ему предстоить решать все те же проблемы, которые уже существуют, они и остаются. Они есть по всем направления это: эксплуатация иностранных воздушных судов, контроль за авиакомпаниями, работа с беспилотниками и отвечать за их регистрацию, подготовка новых кадров, которая всегда актуальна и важна, посадка на пшеничное поле- показатель того, что есть у нас хорошие пилоты. Также ему предстоит заняться вопросом решения того, куда бы наши авиакомпании могли летать, вести переговоры, договоренности, подписание соглашений и так далее. Нельзя взять какую-то задачу и выдернуть, любую из них провали и все — будет большая проблема, — заключил Роман Гусаров.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

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