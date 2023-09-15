Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной
Москва «никогда не отказывалась от переговоров» с Украиной, заявил президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи. По его словам, Киев при желании сам мог бы выступить с инициативой их проведения.
— Пожалуйста, если другая сторона хочет, пусть делает это, скажет об этом прямо. Вот я говорю, с той стороны ничего не слышим, — цитирует Владимира Путина «РИА Новости».
Напомним, Владимир Путин объявил утром 24 февраля 2022 года о начале специальной военной операции на Украине. Спустя некоторое время начались переговоры Москвы и Киева. Соглашения достигнуть не удалось. Переговорный процесс прекратился.
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