Правительство России изменило условия участия в госпрограмме по переселению соотечественников

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Правительство России скорректировало условия участия в государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в страну соотечественников, проживающих за рубежом. Соответствующее постановление уже подписано, сообщает ТАСС.

Так, с 2024 года соотечественники, желающие переселиться в Россию из других стран в рамках государственной программы, должны будут подтверждать владение русским языком.

Не придется подтверждать владение русским языком при переселении в Россию только гражданам Белоруссии, Молдавии, Украины и Казахстана.

realnoevremya.ru (архив)

Напомним, за 10 лет действия программы по добровольному переселению в Татарстан переехали 3,6 тысячи соотечественников.

В то же время поток мигрантов в Татарстан за полгода сократился на четверть. За январь — июнь 2023 года на миграционный учет поставили 114 181 иностранного гражданина и лиц без гражданства. Это на 25% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Айрат Назипов