В Испании хотят внедрить инструмент блокировки соцсетей детям до 16 лет

Разрабатываемый инструмент уже функционирует в тестовом режиме

Фото: Максим Платонов

Испания готовится к внедрению в 2026 году инструмента, позволяющего блокировать доступ к социальным сетям лицам младше 16 лет. Об этом сообщила газета ABC со ссылкой на министра цифровой трансформации Оскара Лопеса.

В настоящее время испанская инициатива проходит тестирование в Европейской комиссии (ЕК). Одновременно парламент королевства рассматривает законопроект о защите несовершеннолетних, предусматривающий повышение минимального возраста для открытия аккаунта в соцсетях с 14 до 16 лет. По словам министра, принятие нормы должно сопровождаться внедрением системы верификации возраста.

сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Лопес уточнил, что разрабатываемый инструмент уже функционирует в тестовом режиме и будет интегрирован в персональный цифровой кошелек, над которым работает ЕК. Запуск этой платформы также запланирован на 2026 год. При этом на общеевропейском уровне до сих пор не утвержден единый минимальный возраст для доступа к социальным сетям.

Тем временем в Австралии новый закон, запрещающий доступ к соцсетям лицам младше 16 лет, вступил в силу 9 декабря. Согласно заявлению местного интернет‑регулятора, с 10 декабря платформы, работающие на территории страны, обязаны деактивировать аккаунты несовершеннолетних соответствующего возраста.

Аналогичные меры прорабатываются и в Дании. Министр цифровизации страны Каролина Стейдж Олсен сообщила о планах ввести ограничения на доступ подростков до 15 лет к социальным сетям. По ее словам, запрет может быть реализован к середине или концу 2026 года.

Рената Валеева