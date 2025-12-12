78% россиян поддержали идею сделать 31 декабря официальным выходным

Основной аргумент сторонников инициативы — удобство в подготовке к новогодним праздникам

Фото: Динар Фатыхов

Согласно исследованию, проведенному сервисами «Работа.ру» и «Подработка», 78% россиян выступают за то, чтобы 31 декабря получил статус официального выходного дня. Основной аргумент сторонников инициативы — удобство в подготовке к новогодним праздникам, сообщает РИА «Новости».

При этом часть респондентов проявила нейтральную позицию по данному вопросу. Так, 11% опрошенных отметили, что для них не имеет принципиального значения статус 31 декабря, поскольку они успевают подготовиться к праздникам вне зависимости от того, является день рабочим или выходным. Еще 8% граждан также выразили равнодушие к предложению, объяснив это тем, что в последний день года им все равно приходится выходить на работу.

Против идеи сделать 31 декабря выходным выступили лишь 4% участников опроса. Эти респонденты предпочли бы перенести выходной с последнего дня года на другую дату.

Наталья Жирнова