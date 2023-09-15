В Казани с «зайцами» при бескондукторной системе оплаты проезда будут бороться контролеры

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С безбилетниками или «зайцами» в казанских троллейбусах и трамваях, которые переходят на бескондукторную систему оплаты проезда, будут разбираться контролеры, сообщили в МУП «Метроэлектротранс».



На линии усилят работу службы КРО (Контрольно-ревизионный отдел) предприятия. Контролировать оплату будут при помощи переносного ревизорского валидатора. Для подтверждения оплаты пассажиру достаточно будет приложить карту к валидатору и на нем отобразится информация была ли произведена оплата в данном транспорте.

— Важно отметить, что основная цель контролеров — не столько оштрафовать, сколько привить культуру оплаты проезда, — отметили в транспортном предприятии.

Отмечается, что процент выявляемых нарушений оплаты проезда на уже введенных маршрутах снижается.

realnoevremya.ru (архив)

В Казани до конца сентября 2023 года на бескондукторную систему оплаты проезда перейдут сразу три троллейбусных и шесть трамвайных маршрутов. С 17 сентября на бескондукторную систему оплаты проезда перейдут восемь троллейбусов маршрута №6. На следующей неделе к ней присоединятся 12 троллейбусов №13 и 16 трамваев №4. Также до конца этого месяца кондукторы перестанут обслуживать троллейбусные маршруты №7 и 9 и трамваи №1, 2, 3, 6 и 8. Наличными пассажиры смогут расплатиться на электронной кассе у водителя.

Такую меру вводят в связи с нехваткой кондукторов на маршрутах. Впервые бескондукторная система в Казани появилась в ноябре 2020 года — ее начали тестировать на трамвайных маршрутах №5 и 5а. С августа 2021-го систему ввели в троллейбусе №2.



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Маргарита Головатенко