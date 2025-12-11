Завтра в Татарстане ожидается метель и гололедица
Местами по Татарстану ожидаются сильный южный и юго-западный ветер с порывами до 15—17 м/с
Гидрометцентр Татарстана выпустил предупреждение об ухудшении погодных условий, которое ожидается на территории республики и в Казани в четверг, 12 декабря.
Местами по Татарстану ожидаются сильный южный и юго-западный ветер с порывами до 15—17 м/с. По всей территории республики, включая столицу, прогнозируется метель с ухудшением видимости до 1—2 километров, а также гололедица на дорогах, местами сильная.
После длительного периода аномально теплой погоды в Татарстане наступает период нестабильной погоды. Подробнее о погоде в республике — в материале.
